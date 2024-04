Sapatos e cervejas na Fenac

A partir desta quinta-feira, das 10h às 21h, a Fenac em Novo Hamburgo receberá um dos mais tradicionais eventos de promoções da região: a Loucura por Sapatos. Até 14 deste mês, o público poderá garantir tendências do outono-inverno e descontos especiais nos mais variados estilos de calçados, bolsas, roupas e acessórios. Em paralelo, acontecerá o 17º Festival de Cervejas Artesanais, com rótulos da bebida, gastronomia variada e música ao vivo no happy hour. A feira ainda terá produtos da agricultura familiar direto de produtores rurais e artesanatos de empreendedores locais do projeto de economia solidária.

Expansão de consórcios

A utilização de créditos para a compra de veículos pesados (caminhões, tratores e implementos rodoviários e agrícolas) está crescendo no Brasil. De acordo com a assessoria econômica da Associação Brasileira de Administradoras de Consórcios (Abac), ao longo dos 12 meses do ano passado foram liberados R$ 12,6 bilhões em créditos para a compra de veículos no segmento. Com esse resultado, a alta chegou a 37,1%, ante os R$ 9,2 bilhões disponibilizados em 2022.

Vinícolas na convenção

Os vinhos, espumantes e sucos de uva produzidos no Brasil terão espaço coletivo na Convenção Regional de Supermercados Serra Gaúcha, da Agas, nos dias 9 e 10 deste mês no Fundaparque, em Bento Gonçalves. Serão seis vinícolas: Don Giovanni, Maison Forestier, Monte Reale, Panizzon, Tenuta Foppa & Ambrosi e Tradição.

Dia dos animais de rua

No Dia Mundial dos Animais de Rua, 4 de abril, o Grupo Pereira - sétimo maior grupo varejista do País - reforça seu compromisso com o cuidado e bem-estar dos animais por meio de ações solidárias que beneficiam os pets em suas unidades. As ações do GP em prol dos animais tiveram início em 2019. Desde então, o grupo vem cada vez mais abraçando a causa animal.

A participação gaúcha

Os olhos do mercado de construção civil e incorporação imobiliária no Brasil se voltam para São Paulo nesta semana durante a realização do "Encontro Nacional da Indústria da Construção (ENIC)". O evento é considerado um dos maiores e mais importantes do calendário anual do segmento. O arquiteto e empresário gaúcho Ricardo Michelon, da Sopra Incorporadora, é um dos nomes na programação do evento.

Entretenimento no Boulevard

O Boulevard Assis Brasil acaba de receber em sua praça de alimentação um painel com três máquinas de pelúcias importadas. Duas delas comportam bichinhos pequenos, a outra, uma pelúcia exclusiva de um metro de altura. Os clientes poderão comprar tickets no local e se divertir tentando pegar os ursinhos. As máquinas são gerenciadas pela G3 entretenimento, que administra brinquedos em shoppings de vários estados do País.