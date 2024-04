Inteligência inclusiva

Dois grandes pesquisadores sobem ao palco do Teatro Unisinos de Porto Alegre nesta terça-feira para falar de acessibilidade em evento sobre a inclusão. Neurologista e pesquisador do Instituto do Cérebro no RS (InsCer), André Palmini compartilhará seus conhecimentos sobre a neurobiologia das emoções. Já o multi-instrumentista e pesquisador sonoro Guilhermo Santiago atua realizando palestras comportamentais com a missão de auxiliar no desenvolvimento humano a partir dos benefícios comprovados da música. Os ingressos são limitados e podem ser adquiridos através da plataforma Sympla.

Domicílios desocupados

Novos dados do Censo Demográfico de 2022, do IBGE, revelaram que em Porto Alegre 14,7% dos domicílios particulares se encontravam desocupados. Considerando os imóveis usados de maneira ocasional, que somam 4%, o índice chega a 18,7% na capital gaúcha. No Censo de 2010, a taxa era de 11,3%. A análise dos dados foi feita pelo Núcleo de Porto Alegre do Observatório das Metrópoles, sediado na UFRGS.

Reeleição na Aurora

Em assembleia geral realizada quinta passada, a Cooperativa Vinícola Aurora reelegeu, por aclamação, Renê Tonello à presidência do Conselho de Administração para o biênio 2024-2026. O vice-presidente será Ivan Marini, que já integrava a gestão 2022-2024. E o secretário, Tiago Fronza Frare, que ocupou o mesmo cargo no biênio 2020-2022. O trio representará as 1,1 mil famílias associadas e os mais de 500 funcionários do quadro cooperativo e empresarial.

A Feira Envase Brasil

Ponto de encontro entre a indústria alimentícia e de bebidas e os fornecedores de embalagens, insumos e maquinário, a Envase Brasil promete ser o melhor palco para fechar negócios, encaminhar parcerias ou, ainda, expandir networking. Isso porque sua programação traz atrações especialmente previstas para fomentar relações comerciais. A Envase Brasil é uma feira de negócios em Bento Gonçalves entre 23 e 25 deste mês.

Interruptor em recarga

Entre as novidades que a Soprano, de Farroupilha (RS), levou para a 28ª edição da Feicon, que ocorre de 2 a 5 de abril, em São Paulo, está o DRS-A, novo interruptor diferencial residual. De uso obrigatório nas estações de recargas de veículos elétricos, protege contra fugas de correntes alternadas e também contra fugas de correntes contínuas pulsantes. E mais: tornam a instalação mais segura aos usuários.

O retorno do iogurte

A Cooperativa Languiru, de Tetônia (RS), retomou a produção de iogurte sachê e bebida láctea, neste primeiro momento, no sabor morango. E que já estão nos supermercados da região e do Vale do Taquari. O retorno contará com a produção mensal de 5 mil litros de cada linha. Segundo o coordenador do setor de leite, Jones Kohl, "a retomada da indústria e da produção de bebida láctea e iogurte nos permite renovar as energias no ressurgimento da Cooperativa."

O cenário de crise na indústria

O ano de 2024 começou com o anúncio de uma política industrial com ações e metas até 2026, o "Nova Indústria Brasil", do governo federal. Ao mesmo tempo, indicadores como produção, produtividade e empregos confirmam o cenário de crise em que o setor está imerso. Um processo de desindustrialização do País que se arrasta há décadas: a participação da indústria no PIB nacional, que já chegou a 36%, hoje está em torno de 24%. Conforme a CNI, o faturamento terminou 2023 com a queda de 2,3% sobre 2022 e seu patamar atual é igual ao de sete anos atrás (2017). O emprego caiu no mesmo comparativo (2023 x 2022) em 0,1%.