Bordini 1595 é 100% sol

Um condomínio solar com VGV de R$ 82,5 milhões. Esse é o Bordini 1595, empreendimento da Tomasetto Engenharia. Localizado na capital gaúcha, o prédio é nome e endereço. Terá sua fachada principal totalmente voltada para o Norte, o que quer dizer 100% virado para o sol. São 23 unidades distribuídas em 11 pavimentos, com metragens que variam entre 154m2 e 189m2. Os valores, exceto das duas coberturas, estão na faixa de R$ 2,7 milhões a R$ 4 milhões, e, antes mesmo de seu lançamento, já está com quase 50% dos apartamentos comercializados. E, para concluir, o prédio irá dispor de gerador de energia para atender as áreas condominiais e privativas, com ciclo de seis horas de autonomia.

Embarque com bicicletas

A Trensurb está ampliando o horário permitido para embarque com bicicletas no metrô a partir de hoje. É na abertura do sistema, das 5h às 5h30min nos dias úteis. O embarque com bicicletas já é liberado de segunda a sexta das 9h às 16h e das 19h ao fechamento do sistema, às 23h20min. Nos sábados, domingos e feriados, os ciclistas podem embarcar durante todo o horário de operação do metrô.

Pronto Kids faz 25 anos

Referência em pronto atendimento pediátrico fora do ambiente hospitalar, a Pronto Kids completa 25 anos de atuação. Com sede em Porto Alegre e uma estrutura de alta qualidade, a clínica reúne 66 profissionais em mais de 25 especialidades.

Terceiro em energia solar

O RS está entre os três estados brasileiros com maior potência instalada de energia solar na geração própria em telhados e pequenos terrenos. Segundo recente mapeamento da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (Absolar), a região acaba de ultrapassar 2,6 gigawatts (GW) em operação nas residências, comércios, indústrias, propriedades rurais e prédios públicos.

Futuro Próspero é sucesso

A segunda edição da campanha Futuro Próspero, da Unicred Central Geração, trouxe resultados positivos para a cooperativa. Foram registrados 398 novos cooperados e gerados 943.435 números da sorte, todos a partir de indicações de associados, investimentos e de aportes na cota capital, que registrou mais de R$ 32 milhões no total. Também houve movimentação de R$ 3,9 bilhões em investimentos, mais de quatro vezes superior ao acumulado na primeira edição.

O selo de Indicação Geográfica

Valorizar produtos regionais, proteger regiões, agregar valor e impulsionar economias. Estes são os principais benefícios do selo de Indicação Geográfica (IG), uma chancela oficial conferida a produtos ou serviços característicos do seu local de origem graças aos métodos de produção, recursos naturais, autenticidade e exclusividade. O Brasil possui hoje 122 IGs, a última concedida esta semana a Codajás, no Amazonas, pela produção de açaí.