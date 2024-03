A Safra 2024 já está pronta para ser degustada. E o primeiro vinho que chega ao mercado expressando tudo o que o ano representou é o Miolo Wild Gamay. O emblemático 'vinho da Páscoa', é um tinto típico jovem, elaborado nos moldes dos tradicionais Nouveau da França. Ele chega para brindar a superação de uma safra desafiadora. Além de mostrar o Selo da The Vegan Society como 100% vegano, também exibe o título de ter sido o único Gamay fora da Europa a ser premiado no Concours International du Gamay, em Lyon, na França. O vinho é um convite da Miolo para viver a simplicidade e fazer novas descobertas, fugindo da artificialidade. É sobre fazer uma conexão com tudo o que nos cerca. Por isso, a campanha traz o conceito 'Siga a Natureza'.

Fenachim gourmetizada

Os visitantes da Festa Nacional do Chimarrão de Venâncio Aires terão outros atrativos gastronômicos além da estrela da programação. Pela primeira vez na história da Fenachim, que acontece em maio, será disponibilizado um espaço gourmet. O local, pensado para proporcionar um ambiente diferenciado, promete agradar o público com pratos mais elaborados, preparados por cozinheiros locais ou empresas especializadas.

Histórias Inspiradoras

A série Histórias Inspiradoras está de volta ao palco da reunião-almoço da CIC Caxias. Na próxima segunda-feira, a matriarca da Família Randon, Dona Nilva Randon, aos quase 90 anos, vai contar sua trajetória, que mescla a formação de sua família com os 75 anos de atuação de uma das principais empresas com alcance global do País, a Randoncorp.

Contrário aos decretos

O Sindiatacadistas-RS integra a mobilização contrária aos decretos do Governo do Estado que, entre outras medidas, aumentam os impostos sobre alimentos como pão, carnes, ovos, leite, frutas, verduras e demais itens da Cesta Básica, com vigência a partir desta segunda. Conforme o presidente Zildo De Marchi, a medida vai onerar de forma drástica seus preços, prejudicando toda a cadeia do comércio e sobretudo os consumidores que irão arcar com os custos.

Páscoa no POP Center

Nesta quinta-feira, o Pop Center estará em clima de Páscoa. Um coelho especial vai distribuir chocolates e realizar brincadeiras para animar quem estiver no local, das 14h às 16h. Cerca de 50 lojas do Pop Center estão participando da ação. De acordo com Elaine Deboni, CEO do Pop Center, "a atividade torna a data mais especial. Além de aproveitar as ofertas e variedade de produtos, os clientes poderão se divertir, no espírito da Páscoa".

Prioridade nos presentes

Seis em cada dez consumidores pretendem adquirir mercadorias no próximo domingo de Páscoa, conforme pesquisa da Confederação Nacional dos Lojistas (CNDL) e SPC Brasil em parceria com a Offerweise Pesquisas. Segundo a base de dados da pesquisa, 60% vão presentear os filhos, em seguida, os cônjuges (41%), as mães (38%) e os sobrinhos (30%).

O menor consumo de água

A unidade de Guaíba da CMPC registrou marca histórica para sua operação no RS durante fevereiro de 2024. A companhia reduziu seu consumo de água para 24,41 m3/adt, menor índice já registrado desde que o grupo chileno assumiu a unidade em 2009. O recorde anterior era de 24,99 m3/adt e havia sido alcançado em julho de 2023. O anúncio ocorre no mês em que é celebrado o Dia Mundial da Água. As consecutivas quedas no consumo de água da CMPC não são fruto do acaso, mas do compromisso assumido em 2019, que prevê reduzir o uso de água nos processos industriais em 25% até 2025, chegando a 24m3/adt.