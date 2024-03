Páscoa no Rancho Tabacaray

No próximo domingo (31), o Rancho Tabacaray se transformará em um cenário de celebração e confraternização de Páscoa. Em meio à atmosfera histórica construída há mais de um século, os visitantes terão a oportunidade de desfrutar de um almoço de fogo de chão preparado pelo mestre parrillero Antônio Costaguta, o El Topador, enquanto são embalados por um repertório musical de clássicos do nativismo. O Tabacaray fica no bairro Vila Nova, em Porto Alegre, e é um marco histórico que remonta aos tempos do italiano Vicente Monteggia.

Referência em autismo

O Instituto Meiriane Azeredo - Centro Clínico e Educacional de Psicologia comemora a forte presença na Serra Gaúcha. Dirigida por Meiriane Azeredo, a empresa, referência em tratamentos do Transtorno do Espectro Autista (TEA), está presente em Caxias do Sul, Farroupilha, Garibaldi, Bento Gonçalves, Carlos Barbosa e Nova Petrópolis. Ainda este ano, pretende ampliar os serviços para cidades como Gramado, Canela e São Francisco de Paula.

Reeleição no Sinduscon

O engenheiro Claudio Teitelbaum, do Escritório de Engenharia Joal Teitelbaum, foi reeleito para um segundo mandato consecutivo na presidência do Sinduscon-RS para o biênio 2024/2026. A posse da nova diretoria será oficializada durante jantar, na Associação Leopoldina Juvenil, no dia 13 de maio.

Inteligência Artificial

Uma pesquisa conduzida pela Page Interim no Brasil revelou que 76,6% dos profissionais entrevistados acreditam que a IA terá um impacto parcial ou total em seus empregos. Essa percepção reflete a preocupação generalizada sobre o futuro do trabalho em meio aos avanços tecnológicos. A ascensão da IA traz consigo a promessa de melhorias significativas na produtividade e na criação de novas oportunidades. No entanto, ao mesmo tempo, há uma crescente apreensão em relação aos possíveis riscos associados a essa tecnologia.

PNX Ar Comprimido

Líder no Sul do País e com unidades em Novo Hamburgo (RS), onde fica a matriz, Criciúma, Joinville e Curitiba, a PNX Ar Comprimido está mudando sua matriz para São Leopoldo (RS). Além de realizar melhorias no ambiente corporativo, a intenção é ficar localizada, estrategicamente, mais próxima de clientes industriais importantes. A mudança foi finalizada no dia 25 de março.

Buscas na internet sobre Páscoa

Levantamento das buscas feitas pelos brasileiros na internet através da Semrush sobre a Páscoa dá conta de que o termo foi pesquisado 165 mil vezes em janeiro de 2024, aumento de 50% sobre igual mês de 2023 e 82,3% sobre 2022. Já em março e abril de 2023, meses em que a celebração está em alta, o mesmo termo foi pesquisado 4,48 milhões de vezes, crescimento de 5,66% em comparação com 2022.