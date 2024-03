Companhia para mulheres

A Eletromidia, empresa responsável pela modernização das paradas de ônibus de Porto Alegre, vai trazer para a cidade o projeto que oferece companhia, em real time, para mulheres em situação de vulnerabilidade enquanto esperam pelo coletivo. A tela, que fica ao lado do ponto, conta com câmera, microfone e sensor de presença. A chamada pode ser feita com um toque simples. Nas três cidades que já contam com o Abrigo Amigo, premiado internacionalmente, foram mais de cinco mil chamadas realizadas em sete meses. O anúncio foi feito pelo CEO Alexandre Guerrero no South Summit Brazil. A Eletromidia é a maior empresa de Out Of Home do País.

A Páscoa na Havanna

A Páscoa se mostra como oportunidade de renovação também para o mercado e os negócios. A marca argentina Havanna, agora em Caxias do Sul, junto ao Shopping Villagio, apresenta a tradição dos ovos de Páscoa recheados com o doce de leite cremoso mais conhecido e querido pelos gaúchos. A cultura e a história da Argentina juntam-se à expectativa de aumento nas vendas que, para esse ano, chega a 20%.

Loja da Milky Moo

O Bourbon Shopping Country acaba de receber uma loja da Milky Moo, maior rede de milkshakes do Brasil, com mais de 400 lojas espalhadas em todo o País. A operação possui um cardápio superior a 30 criações autorais e exclusivas. Entre os best-sellers da marca estão o milkshake Mimosa, com sorvete de baunilha, brigadeiro de leite ninho, calda de morango em pedaços e leite ninho em pó; e o milkshake Pandora, feito com sorvete de baunilha, brigadeiro de leite ninho, nutella e leite ninho em pó.

Feirão limpa nome

A maior operação de negociação de dívidas já realizada no País, acontece hoje em Porto Alegre. Transferida em função do temporal, da última quinta-feira, o MegaFeirão que envolve o Programa Desenrola, Correios e Serasa vai ajudar quem quer limpar seu nome das 9h às 18h nas agências dos Correios do Estado e nas plataformas da Serasa.

Hospital da Prefeitura

Prefeito de Gramado Nestor Tissot assinou sexta-feira passada, no Cartório Zortéa, a escritura do Hospital Arcanjo São Miguel, oficializando a desapropriação da área e a posse da Prefeitura de Gramado sobre a casa de saúde. As antigas proprietárias, irmãs franciscanas, também assinaram a escritura e o hospital é agora da comunidade gramadense.

O impacto do South Summit

O Sindilojas Porto Alegre promove amanhã a 2ª edição no ano de um dos mais tradicionais eventos da entidade, o Café com Lojistas. O tema "O impacto do South Summit na Cidade e as Inovações no Varejo" será apresentado por Thiago Ribeiro, nosso palestrante para o evento.

Enxovais hospitalares

Hospital Conceição de Porto Alegre assina hoje contrato com a Cooperativa Central Justa Trama para a fornecimento de peças de enxovais hospitalares a partir de algodão orgânico agroecológico. Pelo contrato, serão confeccionadas mensalmente 100 fronhas deste tecido, 300 lençóis de adultos e 300 lençóis infantis sempre em tecido de algodão orgânico agroecológico, totalizando R$ 290.700,00.

Bens de maior valor agregado

Há uma maior disposição entre os brasileiros de aumentar os gastos com bens de maior valor agregado nos próximos 12 meses. Conforme pesquisa da CNI, em parceria com o Instituto de Pesquisa em Reputação e Imagem, 41% dos brasileiros afirmam que vão consumir mais produtos industriais neste ano do que em relação ao ano passado, 41% que vão manter o consumo e só 15% que irão comprar menos.