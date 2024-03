Países com mais milionários

O Brasil possui cerca de 413 mil milionários, o que equivale a 0,21% da sua população, segundo estudo do banco UBS. Os EUA, que possuem pouco mais de 100 milhões de habitantes do que o Brasil, ocupam o primeiro lugar no ranking, com 22,7 milhões de milionários e participação de 38,2% do total global de ricos (59,4 milhões de milionários em todo o mundo). Outros países no ranking são a China, em segundo lugar e com pouco mais de 6 milhões de milionários, ou 10,5% do total mundial. A França é seguida de perto pela Alemanha (4,4%) e pelo Reino Unido (4,3%). Itália, Holanda e Espanha possuem cada um 2% dos milionários do planeta.

A Páscoa em família

Com foco nos pequenos, o Bourbon Serra Gaúcha Divisa Resort, em São Francisco de Paula, prepara uma experiência exclusiva de Páscoa em família. Serão ao menos 16 agendas de atividades que vão da visita à horta, oficinas de culinária e pintura de ovos, ao Bingo Especial de Páscoa e Festa das Cores. À parte da programação especial, que ocorre de 29 a 31 deste mês, o resort mantém todas as demais atividades de lazer ao ar livre que oferece na temporada.

Porto Alegre Modelo

O Centro de Convenções do Hotel Hilton de Porto Alegre, no Moinhos de Vento, recebe de 17 a 19 de abril cerca de 400 especialistas brasileiros e estrangeiros no Simpósio TVI - Transcatheter Valve Intervention. Em debate, os avanços no tratamento por cateter de válvulas cardíacas. É a segunda edição do evento aqui e consolida a capital gaúcha como centro de referência no procedimento minimamente invasivo.

Blue Tree Millenium

O Blue Tree Towers Millenium Porto Alegre faturou 18,45% a mais em 2023 sobre 2022, com a ocupação média de 70,4%, números positivos atribuídos à sua revitalização e investimentos. E reflexo também do aumento no número de jogos de futebol da região com a participação do Inter na Libertadores da América, e dos shows internacionais como os do roqueiro Roger Waters e da banda Red Hot Chili Peppers, além das apresentações de cantores nacionais.

Imóvel em Camboriú

Os investimentos em imóveis em Balneário Camboriú (SC) geraram rentabilidade de 71,1% nos últimos 4 anos, segundo levantamento do especialista Bruno Cassola. Comparados com outras formas de investimento, como a renda fixa (CDB), 25,4%, ações Ibovespa, 47,5%, e fundos imobiliários (IFIX) 47,6%, os investimentos em imóveis estão acima da média. Além disso, a escassez de imóveis frente ao mar contribui para uma liquidez mais veloz.

Mercado de celulares

Diante do aumento significativo e preocupante do mercado irregular de celulares, a Abinee realiza, em caráter de urgência, no dia 26 deste mês, às 10h30min, coletiva de imprensa com o presidente executivo Humberto Barbato e o diretor da área, Luiz Cláudio Carneiro, para apresentar indicadores atualizados sobre o tema, além das ações da entidade junto à Anatel e ao governo para coibir a prática. O evento será realizado pelo Microsoft Teams.

O restaurante Pobre Juan

O restaurante Pobre Juan, localizado no BarraShoppingSul, celebra seus cinco anos na capital gaúcha com o aprimoramento da experiência dos clientes. Inspirado nas típicas casas argentinas, tem sua essência em fogo e carnes preparadas no modo parrilla. Na busca por mais qualidade, a marca deu início a um grande projeto de melhorias. Tudo foi minuciosamente revisto, tornando-se um case de sucesso e recebeu o selo Green Kitchen, que atesta a qualidade e a segurança dos alimentos cujos estabelecimentos usam processos sustentáveis. E cresceu 12% em 2023 sobre 2022.