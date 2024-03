A inflação da cesta pascal

A cesta de Páscoa para 2024 subiu 9,29% entre março de 2023 e fevereiro de 2024, conforme o Instituto Brasileiro de Economia (FGV/IBRE). Esse incremento nos preços é muito superior à inflação acumulada de 3,5%, medida pelo IPC-10 para o mesmo período, e destaca uma pressão específica sobre os itens tradicionais de Páscoa que não seguem necessariamente a tendência geral inflacionária. Dentro do espectro de produtos que compõem a cesta de Páscoa, a batata inglesa e o azeite sobressaíram com aumentos expressivos de 31,96% e 39,82%.

Oficina de Guloseimas

O Canoas Shopping realiza, em celebração à Páscoa, a Oficina de Guloseimas, onde as crianças poderão confeitar biscoitos e cupcakes. Será nos próximos dois finais de semana, dias 23 e 24/03 e 30 e 31/03, das 15h às 19h, na Praça Alziro Andrade, perto das Lojas Americanas. As vagas são limitadas e as inscrições serão por ordem de chegada. Além disso, a Feira de Páscoa do Canoas Shopping e da Chocolataria Gramado acontece de 17 deste mês a 7 de abril.

Aurora encerra a safra

A Cooperativa Vinícola Aurora, de Bento Gonçalves (RS), colheu 50,3 milhões de quilos de uva nesta safra, 28,6% menos do que em 2023, o que tem relação com o fenômeno El Niño. Historicamente, a cooperativa representa cerca de 10% da safra gaúcha. Entre as uvas de maior destaque em qualidade estão a Chardonnay, Riesling Itálico, Merlot, Cabernet Franc, Tannat, BRS Magna, Concord e Bordô. As variedades se destinam a espumantes, vinhos e sucos de uva integral.

Novidades Fruki Bebidas

Com o objetivo de atender às diferentes ocasiões de consumo, a Fruki Bebidas apresenta ao mercado os lançamentos de Fruki Guaraná 3 litros e de MiniFruki 200ml nos sabores Laranja, Uva, Limão, Cola e Laranjinha. Fruki Guaraná 3 litros e MiniFruki estarão disponíveis nos pontos de venda do Rio Grande do Sul e Santa Catarina ainda neste mês de março.

Empregos pelas MPEs

O total de postos de trabalho criados em janeiro deste ano no Brasil foi de 180,3 mil. Desse universo, 62% estavam nas micro e pequenas empresas (MPE), ou 52% mais do que o registrado em igual período de 2023. É o que mostra o levantamento feito pelo Sebrae a partir de dados do Caged. Foram 112 mil novas vagas contra 74 mil contabilizadas no ano passado somente nas MPEs.

O combate à inadimplência

Uma operação especial de negociação de dívidas vai marcar hoje (21) a maior ação de combate à inadimplência já realizada no País. Os Correios e a Serasa promovem o Dia D do MegaFeirão Serasa e Desenrola, com o apoio do Ministério da Fazenda. Técnicos e especialistas em educação financeira estarão em 27 agências centrais dos Correios, em todas as capitais brasileiras, treinados para atender a população e dialogar com a imprensa.