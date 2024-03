O Aeromóvel em Guarulhos

Do centro de São Paulo ao Aeroporto de Guarulhos, há uma linha expressa de trem (CPTM) que leva apenas 30 minutos em ambas as direções. Em breve, na estação Aeroporto, teremos o Aeromovel (gaúcho), conectando os passageiros do trem aos 3 terminais do aeroporto. A linha elevada de 2,7 km já está pronta. Os veículos, fabricados pela Marcopolo, de Caxias do Sul, estão em fase final de testes e integração no aeroporto.

Integração de baterias

O governo brasileiro pretende integrar baterias e outras soluções de armazenamento de energia ao sistema elétrico, visando participação em leilões para contratação de potência e descarbonização da matriz elétrica na Amazônia. Essas tecnologias podem armazenar energia de fontes intermitentes, como eólica e solar, facilitando a operação da rede elétrica em momento de crescente complexidade.

A Medalha de Prata

Elaborado com uvas do terroir de excelência no município de Encruzilhada do Sul (RS), o Pinot Noir Querências do Sul, lançamento da vitivinícola Jolimont, de Canela, na Serra Gaúcha, conquistou a medalha de prata no concurso Mondial des Pinots, na Suíça, que reconhece os melhores vinhos elaborados com a casta. O Pinot Noir já está à venda e pode ser encontrado nas lojas físicas da Jolimont ou pelo e-commerce da marca.

Garantia para o arroz

A Federarroz divulgou nota explicativa sobre os desafios enfrentados pelos produtores de arroz na safra 2023/2024. Segundo a entidade, os produtores gaúchos, responsáveis por mais de 70% da produção brasileira, enfrentaram dificuldades significativas durante o desenvolvimento da safra, mas reiteraram o compromisso de garantir a segurança alimentar do povo brasileiro.

Descontos a associados

O Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças do RS está oferecendo descontos para seus associados no South Summit Brazil e no Fórum da Liberdade. Para o primeiro, que ocorre entre 20 e 22 de março, no Cais Mauá, o IBEF-RS dispõe de um cupom com 30% de desconto. Já para o Fórum da Liberdade, que acontece na Pucrs entre 4 e 5 de abril, quem for associado tem direito a 25% de abatimento sobre o valor do ingresso.

Exportação de pescados aos EUA

A Frumar, uma das principais empresas de pescados do Brasil com seis unidades em quatro estados, iniciará suas exportações em 2024 focadas nos EUA. Sua meta para este ano são 450 toneladas, segundo o diretor Ederson Krummenauer, de São Leopoldo. Foi para estreitar laços com compradores do mercado norte-americano que a empresa participou, entre 10 e 12 deste mês, em Boston, da 42ª edição da Seafood Expo North America.