Restaurante em apartamento

Com investimento de R$ 500 mil, retorna a Porto Alegre o Acasa Restaurante Experiência. Em parceria com a Melnick, a edição de 2024 deste projeto da Embaixada Gourmet, liderado pelo empresário Lúcio Martins, tem como cenário o apartamento decorado no empreendimento High Garden Rio Branco. Sob comando dos chefs Felipe Di Sicca e Raphael Dittrich, ambos do projeto Ostara, da Monte Astral Vinícola, o local oferecerá menus degustação exclusivos. A carta de vinhos e espumantes e o serviço têm curadoria da Volupta com participação da Terrunyo. Sua reabertura está marcada para o dia 4 de abril, permanecendo por seis meses em operação na Capital.

Negócios turísticos

A 38º Feira UGART - que reúne o trade turístico da Região Sul com oportunidades de negócios, atualização, capacitação e networking - espera movimentar R$ 8 milhões em negócios na edição deste ano, nos dias 22 e 23 de março, no Centro de Eventos do Barra Shopping Sul. Promovido pela União Gaúcha dos Operadores e Representantes de Turismo, o encontro deve receber 1,2 mil agentes de viagem e superar em 20% o número de expositores de 2023.

Parceria com a UCS

O grupo Bertolini acaba de firmar parceria com a Universidade de Caxias do Sul e passa a ser empresa residente no TecnoUCS. Para o CTO do grupo, Jeferson Bertolini, assim como a Bertolini passa a ter um espaço na UCS, a ideia é que os pesquisadores e acadêmicos também tenham na empresa uma possibilidade de campo de pesquisa.

Energia renovável

A 2W Ecobank, uma das maiores comercializadoras e geradora de energia renovável do País, chegou nesta semana à marca de 500 clientes (PMEs) na Região Sul que migraram para o Mercado Livre de Energia, um crescimento de 316% em comparação com igual período do ano anterior, quando eram 120.

Sucesso do negócio

Afinal, o que define o sucesso de um negócio? Diversos fatores: oferta, marketing, produto, serviço. Mas quando se trata de empresa com estrutura física, a localização é decisiva. Talvez é por isso que os shoppings centers estão entre os favoritos dos empreendedores e franqueados, na abertura de uma empresa. Segurança, alto fluxo de pessoas, estacionamento e marketing coletivo garantem o faturamento.

Bicampeonato na indústria calçadista

A Resina 3D KED, desenvolvida pela Killing Tintas e Adesivos, conquistou o bicampeonato do Prêmio Primus Assintecal, promovido pela entidade do mesmo nome. Em 2023, o reconhecimento veio na categoria Design. Neste ano, foi na Inovação. Um resultado que chama a atenção é o uso da resina de impressão 3D para peças de reposição. Uma delas, por exemplo, custaria R$ 1,8 mil pelo conjunto e levaria de 30 a 45 dias para ser entregue. Com a KED, a impressão custou só R$ 32,00 e a peça ficou pronta em menos de 24 horas após o pedido.