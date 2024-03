Compra de carteira de clientes

Representando a expansão de 30% na base de clientes atendidos, a Sperinde Imóveis adquiriu a carteira de sete mil clientes da Comerlato, nas áreas de administração de imóveis (aluguéis) e condomínios. Assim, a imobiliária, com sede na capital gaúcha, passa a atender cerca de 31 mil clientes, projetando para 2024 um montante de R$ 315 milhões em boletos emitidos. Com a negociação, ela passa a administrar um total de ativos cujo valor estimado soma R$ 2,6 bilhões. A empresa, que completa em julho 46 anos de atuação no mercado imobiliário do RS, tem filial em Caxias do Sul e manterá ainda a loja que era da Comerlato, na Avenida Assis Brasil, na Capital.

O que é FGTS Futuro

Em março, as expectativas são grandes para que o programa FGTS Futuro, já regulamentado pelo Conselho Curador, seja implementado de vez pela Caixa Econômica Federal, que precisa publicar as normas operacionais. O FGTS Futuro possibilitará aos trabalhadores usarem o saldo ainda a ser constituído no futuro do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço em financiamentos na Faixa 1 do Minha Casa Minha Vida.

A vez do consumidor

De olho no friozinho do outono e do inverno, o Bourbon Serra Gaúcha Divisa Resort, de São Francisco de Paula, oferece até esta sexta-feira uma condição especial para a Semana do Consumidor. Mediante a aplicação de cupom feita no www.bourbon.com.br, quem busca uma experiência sofisticada de turismo e acolhimento pode usufruir de um desconto de 20% para reservas a serem utilizadas nos meses de maio, junho e julho.

Festa do Búfalo volta

Entre 14 e 17 de março, Passo do Sobrado sediará a tradicional Festa do Búfalo, que volta a ser realizada no município após oito anos. Entre os apoiadores do evento, está a Alliance One Brasil (AOB), que em novembro de 2023 inaugurou o Centro Global de Pesquisa, Desenvolvimento e Difusão de Tecnologias na cidade, em um investimento que totalizou R$ 10 milhões.

Tendências do varejo

Santa Maria recebe hoje o FBV Talks, evento realizado pela Feira Brasileira do Varejo com o objetivo de trazer insights e perspectivas para o setor. No encontro, especialistas apresentarão o painel "Tendências do consumo e varejo para 2024", no qual mostrarão um panorama do segmento para este ano e o que os empresários podem esperar. O encontro é o 3º de uma série que antecede a Feira Brasileira do Varejo, o maior evento varejista do Brasil, marcado para maio, na capital gaúcha.

Projetos IA Pompeia

Depois de colocar bolsas gigantes na Ponte Hercílio Luz, em Santa Catarina, a Pompéia dá mais um passo em direção à inovação e traz a Inteligência Artificial (IA) para dentro da loja. Desta vez, a unidade do Shopping Iguatemi ganhou painéis com imagens desenvolvidas por IA. São quatro PDV's, de dois metros de altura cada, que são encontrados nos setores feminino, masculino e infantil. Com imagens distintas, impactam pela estética realista e retratam o público de um jeito leve e alegre, representando a essência da Pompéia.

Enóloga do ano no Brasil de Vinhos

Vanessa Stefani, escolhida como a melhor enóloga do ano 2023 pela Associação Brasileira de Enologia, será a primeira entrevistada do ano do Brasil de Vinhos RECEBE. Ela abre a Temporada 3 da série de entrevistas com personalidades do vinho realizadas ao vivo, pelo canal de YouTube do Brasil de Vinhos, sempre às quintas-feiras, às 19h30min. O Brasil de Vinhos é a mais relevante multiplataforma de informações de vinho brasileiro - são centenas de vinícolas catalogadas de diferentes estados brasileiros.