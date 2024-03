VGV bilionário na construção

Com VGV que alcança R$ 4,3 bilhões, 15 incorporadoras brasileiras apresentaram seus lançamentos imobiliários de médio e alto padrão para este ano em Porto Alegre durante os três dias do "Summit One 2024", realizado pela One Imóveis de Luxo, no edifício JBZ. A CFL projeta R$1 bilhão de VGV em novos empreendimentos, destacando-se um com vista para o Country Club e outro na Bela Vista. Já a Cyrela se sobressai em construção luxuosa no Moinhos de Vento, avaliada em R$300 milhões de VGV. A Melnick propõe apartamentos na Bela Vista com valores superiores a R$10 milhões a unidade, totalizando R$400 milhões de VGV.

Empreendimentos luxuosos

A Plaenge, identificada como a maior incorporadora de capital fechado do Brasil, também participou do "Summit One 2024". Ela antecipa lançamentos de R$ 600 milhões de VGV, incluindo obras de alto padrão em uma das ruas mais emblemáticas do Moinhos de Vento e outra em Três Figueiras, com casas em condomínio acima de R$10 milhões cada, resultando em VGV de R$300 milhões. A Woss projeta empreendimentos superiores a R$540 milhões de VGV, com destaque para luxuoso projeto no terreno onde se encontrava o antigo Dado Pub, na esquina das Ruas Padre Chagas com Fernando Gomes.

Carreiras femininas

A escola gaúcha Sonata Brasil promoverá neste sábado um evento online e gratuito com conteúdos e ferramentas práticas para ajudar mulheres a avançarem na vida profissional e celebrar o Dia da Mulher. Inspirado no conceito da alquimia e na ideia de misturar elementos para criar algo, a masterclass ensinará como integrar intuição e estratégia de carreira para superar barreiras e ascender profissionalmente.

O prêmio da Ocergs

https://excelencia.premiosomoscoop.coop.br O Sistema Ocergs lança hoje, na Casa do Cooperativismo na Expodireto, o Prêmio Somoscoo Excelência em Gestão RS. A iniciativa reconhecerá cooperativas gaúchas com práticas de governança e gestão eficazes. As vencedoras receberão ainda um selo por estas ações. As inscrições começam dia 1 de abril pelo site

Tinta que pinta e impermeabiliza

A edição 2024 da HausDecor Show, feira simultânea à tradicional Expo Revestir, porém, com foco em tintas e vernizes, iluminação, refrigeração e automação residencial, vai contar com a participação da Killing Tintas e Adesivos pela segunda vez consecutiva. No evento, que acontece de 19 a 22 deste mês na São Paulo Expo, o destaque são duas inovações, com a primeira tinta que pinta e impermeabiliza do Brasil e o primeiro esmalte sintético diluível em água do País.