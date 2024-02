A força do trabalho híbrido

Apesar do crescimento da volta ao presencial, o trabalho híbrido ainda é uma realidade. Por essa razão, aumenta a busca por apartamentos e casas versáteis com integração para home office, lazer e convívio familiar. Essa mudança nas dinâmicas de trabalho e estilo de vida gera uma demanda substancial por locais que atendam não apenas às necessidades profissionais, mas também à interação social, escreve André Zukerman, CEO da Zuk. A limitação nos apartamentos, em alguns casos, leva à busca por acomodações mais amplas e adaptáveis, proporcionando maior sensação de liberdade e conforto. Mas, muitas pessoas ainda optam por apartamentos devido à versatilidade, comodidades e segurança.

No Tecon Santa Clara

A Wilson Sons, maior operador de logística portuária e marítima do mercado brasileiro, registrou crescimento de 113% nas movimentações de móveis, em 2023, quando comparado a 2022, partindo do Tecon Santa Clara, terminal de contêineres de navegação interior, em Triunfo (RS). O volume acumulado na movimentação foi de 298 TEU (unidade correspondente a um contêiner de 20 pés), o que equivale a 149 contêineres ou 3.519 toneladas.

A cultura da inovação

A Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Novo Hamburgo, Campo Bom, Estância Velha e Dois Irmãos (ACI) conta, a partir de agora, com o Comitê de Inovação e Tecnologia (CIT). A diretora de Inovação da Universidade Feevale, Daiana de Leonço Monzon, integra essa nova estrutura da entidade, que tem como objetivo promover a cultura da inovação na região.

A maior Feira Feito

A 12ª edição da Feira Feito em Gramado já se destaca como a maior de sua história. Este evento, que celebra as tradições, culturas e os trabalhos dos gramadenses, conta agora com mais de 160 expositores, incluindo artesãos, micro e pequenos empreendedores locais, abrangendo diversos setores. A Feito em Gramado acontecerá em paralelo à Festa da Colônia, de 25 de abril a 12 de maio, nos pavilhões do Expogramado.

Balanço da Marcopolo

A Marcopolo, de Caxias do Sul (RS) encerrou 2023 com lucro líquido recorde de R$ 810,8 milhões, aumento de 85,6% na comparação com o ano anterior. O crescimento de vendas de veículos rodoviários, com a consolidação dos modelos G8, aliado à melhoria no mix de produtos de maior valor agregado, como veículos urbanos articulados, contribuíram para o desempenho da companhia no último ano. Com estes resultados, a companhia segue como líder no mercado brasileiro de carrocerias para ônibus.

Mamma Mia Express

A fachada do Galeto Mamma Mia Express, localizado no Barra Shopping Sul, acaba de ser revitalizada e já funciona com novo visual. Assinado pelos arquitetos Lorenzo Muratorio Cavichioni e Lúcia Reis, o projeto foi criado para expansão nacional da rede. Adequado para praças de alimentação, o modelo Express dispõe de um método de produção rápido e eficaz, que oferece um mix de pratos para almoço e jantar.

Hospital Banco de Olhos São Pietro

Em cerimônia realizada na sexta-feira passada, o Hospital Banco de Olhos São Pietro formou 13 médicos do Programa de Residência Médica em Oftalmologia, Programa de Aperfeiçoamento em Oftalmologia Especializada Fellowship e R4 em Transplante de Córnea. Referência no ensino em oftalmologia, o hospital se consolida como o principal destino de médicos que buscam especializações na área. Em avaliação feita pelo Conselho Brasileiro de Oftalmologia (CBO) em julho de 2023 o hospital se manteve em primeiro lugar na região sul e sétimo em todo território nacional.