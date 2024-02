O futuro da agricultura

Mais de 250 produtores participaram em Vacaria (RS) da 2ª Feira de Inovações SCV. Na pauta, a adoção de novas biotecnologias, entre outros temas, como diferencial de mercado, prática que vem se destacando nessa região. Pedro Basso, diretor da Sementes com Vigor e que abre com frequência a propriedade para pesquisa e momentos de aprendizado, comemorou a adesão ao evento encerrado ontem. Terceira geração à frente da empresa, ele lembra que este é mais um espaço que se consolida como ambiente de troca e busca de soluções que impactam o futuro do setor: "Uma vitória pra todos, produtores e técnicos."

Pequenos negócios x PIB

Os pequenos e médios negócios demonstraram mais um sinal de avanço e de destaque no cenário econômico em 2023. Isto porque o Índice Omie de Desempenho Econômico das Pequenas e Médias Empresas (IODE-PMEs) mostrou que o crescimento do setor foi mais do que o dobro do Produto Interno Bruto (PIB). Enquanto o crescimento do País foi de aproximadamente 2,9%, as pequenas e médias empresas cresceram cerca de 7% no último ano - o índice considera a movimentação financeira real dos negócios (descontada a inflação).

Incubadora da Unisinos

A Incubadora de Base Tecnológica da Unisinos - Unitec, que opera no Parque Tecnológico São Leopoldo - Tecnosinos, recebeu a recertificação no modelo Cerne nível 4. O reconhecimento conferido pela Anprotec evidencia a excelência na gestão de incubadoras. Em 2021, a Unitec já tinha se destacado pelo ineditismo ao tornar-se a primeira incubadora do Brasil a atingir esse nível de maturidade.

O Pop Center liquida

O Pop Center, referência em compras na região, está participando do Liquida Porto Alegre com descontos especiais em uma ampla variedade de produtos. A campanha, que acontece de 23 de fevereiro a 3 de março, oferecerá aos clientes a oportunidade de adquirir itens de qualidade com preços ainda mais atrativos.

Portas Abertas Anglo

O Colégio Anglo Porto Alegre, primeiro do Sistema Anglo na capital gaúcha, promove esta semana em sua sede o Portas Abertas. Entre as diversas atividades da programação, um bate-papo hoje, às 17h, com Guilherme Monteiro Rocha e Thalia Lopes, líder de Branding e Criação e analista de Relações Institucionais da Fundacred, que irão destacar a educação como ferramenta fundamental para a mobilidade social. A entrada é franca.

Programa de fidelidade

A taQi apresentou sexta-feira passada ao mercado seu novo programa de fidelidade: o Clube da Obra. Voltado a profissionais do setor de construção, decoração, pintura e paisagismo, a inciativa oferece uma série de vantagens para promover o relacionamento e a fidelização da marca com esse grupo. Condições especiais em produtos, cashback, prêmios, sorteios, eventos e treinamentos exclusivos estão entre os benefícios promovidos pela ação. Mais informações no site: www.taqi.com.br/clube-da-obra.

Sete eletropostos na Zona Sul

Com o aumento de 91% na circulação de veículos elétricos no Rio Grande do Sul em 2023, a necessidade de pontos de carregamento tem crescido no Estado. Tendo em conta esse fato, a concessionária Ecosul, responsável pelo Polo Rodoviário Pelotas (BRs 116 e 392), disponibiliza sete novos eletropostos, que ficam disponíveis 24 horas por dia. Dois estão instalados em Pelotas, na BR-116. Outros três ficam na mesma rodovia, em Cristal, Turuçu e Arroio Grande. A BR-392 abriga dois pontos, em Rio Grande e Canguçu. Os carregadores disponibilizados pela Ecosul têm 7 kilowatts de potência e são da marca Volvo.