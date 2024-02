Inauguração do Food Park

O Garden & Containers de Canoas (RS) realizará show de inauguração no dia 22 deste mês, a partir das 19h, com apresentação da dupla Claus e Vanessa. Primeiro Food Park da cidade, o empreendimento está localizado em uma área nobre da cidade, na Avenida Açucena, 1575. Os ingressos para o show, que terá abertura com DJ, custam R$60,00 ou R$40,00, mais dois quilos de alimento não perecível, que serão doados ao Banco de Alimentos de Canoas. O Garden & Containers conta com 9 operações gastronômicas em diferentes espaços com foco na Gastronomia Fast Food, e uma operação de lazer infantil.

O consumo dos cafés

O consumo interno dos Cafés do Brasil, no acumulado de 12 meses - entre novembro de 2022 e outubro de 2023 - atingiu 21,67 milhões de sacas de 60kg, nele incluídos 20,62 milhões de sacas de café torrado e moído, que equivalem a 95,1% desse consumo. E, adicionalmente, 1,05 milhão de sacas de café solúvel que representam 4,9% da demanda total interna. Com base nestes números o consumo per capita no País foi de 6,4 kg no período.

Vinhos e espumantes

Atraídos por uma rodada com emissão direta de ações aos investidores, a Lovin' Wine, startup de vinhos e espumantes em lata captou R$ 1 milhão em plataforma de investimentos. Com aumento de 134% na base de clientes e 140% no faturamento em dois anos, a marca tornou-se referência no setor, chamando atenção de 310 investidores. Em 2024, a Lovin' Wine planeja intensificar sua presença nas principais redes de supermercados e nas lojas de bebidas regionais.

Rumo ao envelhecimento

Os dados do Censo de 2022 revelaram uma nova configuração da população brasileira: a proporção de idosos com 65 anos ou mais atingiu o recorde de 10,9%, e a de crianças e jovens até 14 anos caiu para 19,8%. Com isso, o País avança na transição demográfica rumo ao envelhecimento já observado em países europeus, onde 21% têm mais de 65 anos. Em 12 anos, aqui, a parcela de idosos passou de 14 milhões para 22 milhões de habitantes.

O calendário eleitoral

O calendário eleitoral movimentado em 2024 aumentará a incerteza econômica, já que países que representam 60% do PIB global vão às urnas este ano. Nesse contexto, é provável que governos, famílias e empresas adotem abordagem de cautela, adiando decisões econômicas importantes. Assim, monitorar os resultados das diversas eleições globais, além da evolução desses diversos conflitos será crucial ao longo do ano, uma vez que eles poderão ter implicações relevantes no cenário econômico.

Centro clinico de Canoas

O Instituto Meiriane Azeredo - Centro Clínico e Educacional de Psicologia de Canoas (RS) apresentou seu novo slogan "Conectar Vidas através do Conhecimento". Ele converge com o propósito da instituição que busca atuar amplamente na área educacional. Hoje, o carro-chefe é o curso para capacitação de aplicadores para a Análise do Comportamento Aplicada - Terapia ABA. A instituição é uma das referências no Estado em tratamentos do Transtorno do Espectro do Autismo.

Novidades no RS Moda de 2024

O mais importante evento de negócios de moda no Estado vai ter novidades em 2024. O RS Moda, organizado pelo Sindicato das Indústrias do Vestuário do Estado do RS com o Ciergs, ganhou mais um dia, mudou o horário e ampliou o conteúdo a ser apresentado aos visitantes. Será em três dias, de 9 a 11 de julho, das 12h às 20h, no Centro de Eventos Fiergs, com palestras, desfiles, workshops e conexões. Outra novidade será a área de tecnologia, que abrigará empresas de prestação de serviços com soluções inovadoras.