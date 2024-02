A Transcal, empresa de transporte coletivo de passageiros da Região Metropolitana de Porto Alegre (RMPA), está promovendo uma ação que visa trazer uma fonte de inspiração aos seus colaboradores no início deste ano. Trata-se de uma rodada de palestras motivacionais com a temática "Arrume Tempo no Tempo", ministrada pelo empresário Everton Alfonsin, conhecido como Caco. Na palestra, ele conta sua trajetória, incluindo o tempo em que deu treinamentos em várias empresas de ônibus, e explica como consegue exercer diversos papéis.

Instrutor de direção

Caco é instrutor de direção evasiva e defensiva, piloto de caminhão de corrida e diretor da Federação Gaúcha de Automobilismo. Ele também é fundador da Cia do Caco, projeto social que ajuda diversas ONGS e abrigos através de doações e ações sociais junto à comunidade.

Selo de hospitalidade

A proposta de oferecer uma experiência sofisticada, com um patamar diferenciado de acolhimento aos hóspedes, em meio a uma atmosfera premium em harmonia com a natureza, rendeu ao Bourbon Serra Gaúcha Divisa Resort o Traveller Review Awards 2024. Conferido anualmente pelo site Booking.com, o prêmio reconhece a excelência em hospitalidade de alguns dos principais players do segmento no mundo que obtêm as melhores avaliações da plataforma. O resort gaúcho obteve a nota 9.3.

A rampa de transição

O governo federal elegeu, como um dos temas prioritários na agenda do Congresso Nacional este ano, a adoção de medidas para incrementar as políticas públicas e estratégias voltadas aos empreendedores brasileiros. Entre elas, um dos principais destaques é a criação da chamada "rampa de transição" para facilitar e estimular o processo de transformação de Microempreendedores Individuais (MEI) em Microempresas (ME).

O varejo deste ano

Lajeado recebe dia 21 deste mês a 2ª edição do FBV Talks, evento realizado pela Feira Brasileira do Varejo para trazer insights e perspectivas para o setor. No painel "O futuro do presente no varejo!" especialistas apresentarão um panorama sobre o varejo em 2024 e o que os empresários do setor podem esperar neste ano. O encontro é o 2º de uma série que antecede a Feira Brasileira do Varejo, o maior evento varejista do Brasil, marcado para maio, na capital gaúcha.

Parceira de outros Carnavais

A gaúcha Millenniun Tecnologia Ambiental comemora mais um ano na folia pernambucana. A prefeitura de Recife renovou a parceria para o Carnaval de rua para uso do Enzilimp no tratamento das vias da cidade. O biorremediador será aplicado após a passagem do Galo da Madrugada e outros blocos. Já são 14 anos que ele é usado na cidade.