Parceria no paraíso do surfe

A Surfland Brasil, empreendimento de Garopaba (SC) com a única piscina de ondas da Wavegarden aberta ao público na América Latina, inaugurou uma unidade da Chilli Beans em seu parque. A filial é da modalidade Eco Chilli, com contêiner feito 100% de plástico reciclado, sendo a 25ª nesse formato no País. Além deste lançamento, as primeiras operações da Vila Surfland, complexo com lojas e espaço gastronômico, iniciam na primeira quinzena de fevereiro. O projeto comercializado em multipropriedade será o único clube e resort no mundo com uma piscina de ondas destinada para o surfe. Aberta desde novembro de 2023, a Surfland opera em soft opening até a inauguração de sua hotelaria.

Pequena indústria melhora

A pequena indústria, que emprega entre 20 e 99 trabalhadores, registrou melhora da situação financeira e estabilidade no desempenho no último trimestre de 2023. Diante disso, as perspectivas e a confiança para 2024 estão acima da média histórica. Os dados fazem parte do Panorama da Pequena Indústria (PPI), divulgado na segunda-feira (5) pela Confederação Nacional da Indústria (CNI), que elenca quatro indicadores: desempenho, situação financeira, perspectivas e índice de confiança.

Planos de saúde para pets

O grupo imobiliário Auxiliadora Predial, por meio do seu braço de atuação na área de seguros, a Auxiliadora Seguros, associou-se à Porto Seguro e passará a comercializar planos de saúde para pets pela plataforma Petlove, parceria que começa em Porto Alegre e São Paulo. Os planos já estão disponíveis ao público com uma variada opção de cobertura, que vai de R$ 19,90, no plano básico, a R$ 214,90, no mais abrangente.

Parceria público-privada

O Grupo Asun de Porto Alegre celebrou no final de janeiro a inauguração do novo Centro Administrativo de Cidreira (RS) por meio de uma iniciativa público-privada com a prefeitura da cidade. Em evento realizado no local, foi entregue à população um prédio com 46 salas em mais de 3 mil metros quadrados, que unificará os órgãos municipais e facilitará o trabalho dos servidores e o acesso da comunidade. O investimento garante a concessão da área à rede onde está sua loja em Cidreira.

O novo sommelier do Bistek supermercados

O Bistek Supermercados, com lojas em Porto Alegre, Sapiranga e em Torres, no Rio Grande do Sul, dispensa um cuidado especial ao setor de vinhos. A curadoria de rótulos e a supervisão das adegas será de João Lombardo, sommelier formado pela Associazione Italiana Sommeliers (AIS) e pela inglesa Wine Spirit Education Trust. Chef, ex-professor de enogastronomia e jornalista, autor de três livros sobre o vinho, ele também vai treinar funcionários das adegas para que possam orientar clientes que procuram a melhor opção de rótulo.