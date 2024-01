Carnaval em shopping centers

Os shopping centers da Rede Bourbon estarão promovendo no mês de fevereiro oficinas especiais para celebrar o Carnaval. A programação é gratuita e voltada ao público infantil. O Bourbon Folia será de 01 a 13 de fevereiro, das 12h às 20h. As atividades acontecerão no Bourbon Wallig, Bourbon Assis Brasil, Bourbon Country e Bourbon Teresópolis. As crianças poderão customizar acessórios de carnaval como tiaras, gravatas e máscaras com a ajuda de materiais como tintas, canetinhas coloridas, glitters e lantejoulas. Os itens confeccionados poderão ser levados para casa.

Voltado a todas as idades

Já o Moinhos Shopping irá promover uma ação voltada para todas as idades. No 2º andar do empreendimento, crianças e adultos poderão personalizar camisetas, bonés e bandanas. Alunos e profissionais de moda estarão presentes no local para auxiliar na confecção com materiais disponibilizados no espaço. Para participar, basta levar a peça que será customizada.

Bares e restaurantes

As projeções para os dias de Carnaval indicam aumento no faturamento de bares e restaurantes de até 15% em relação a igual período de 2023, segundo a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel).

Na Lugano é Páscoa

É tempo de descobrir os cinco sentidos do chocolate Lugano, marca líder em chocolates finos no Brasil que conta com mix exclusivo de mais de 300 produtos. Em 2024, a grife mais lembrada de Gramado traz novidades em seu portfólio robusto de produtos para a Páscoa. Os lançamentos primam por uma experiência sensorial completa, com mais de 20 opções para o consumidor celebrar a data.

A economia circular

Desenvolvido com o objetivo de fomentar a economia circular de forma prática e pedagógica, o Projeto Plastitroque fechou 2023 com recorde. Mobilizando comunidades escolares nos municípios de Rio Grande, Triunfo, Nova Santa Rita e Porto Alegre, a iniciativa da Braskem arrecadou 10,2 toneladas de resíduos plásticos corretamente destinados às cooperativas de reciclagem. O montante é mais que o dobro das quatro toneladas coletadas em 2022.

A chave de número 500 mil

A MRV acaba de entregar a chave de número 500 mil. Hoje, mais de 1,6 milhão de brasileiros vivem em um imóvel construído pela companhia. Ao longo da sua história, a construtora coleciona números grandiosos também no RS, onde atua desde 2008 e já comercializou R$ 3,2 bilhões. Por aqui, são mais de 17 mil unidades entregues a mais de 50 mil moradores de 83 empreendimentos. Para o CEO Eduardo Fischer, esses feitos são reflexo do compromisso da companhia em proporcionar moradias de qualidade para a população.