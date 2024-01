A 47ª Fimec (Feira Internacional de Couros, Produtos Químicos, Componentes, Máquinas e Equipamentos para Calçados e Curtumes) reunirá o setor coureiro-calçadista de 12 a 14 de março, na Fenac, em Novo Hamburgo. Reconhecida como a principal feira do cluster na América Latina, a edição deste ano terá 14 mil m² de exposição, sendo a maior dos últimos 10 anos. Com a expectativa de receber 20 mil visitantes, a feira apresentará cerca de 400 expositores, reunindo indústrias de todo o Brasil e 80 empresas estrangeiras vindas da China, Japão, Argentina, Itália, França, Alemanha, Inglaterra e Peru.

A pintura do casarão

A PPG, através da marca Tintas Renner, doou material para a pintura do casarão de Pia Chaves Barcellos, no Bairro Rio Branco, em Porto Alegre. O edifício, que em breve será sede da escola Pampeano, terá capacidade para mais de mil alunos, ampliando as opções de atividades recreativas e esportivas. Marcelo Diniz, diretor de negócios para Tintas Arquitetônicas América Latina e América Central, destaca o compromisso da empresa em embelezar cidades e preservar o patrimônio histórico em suas áreas de atuação.

Nas práticas do ESG

Com sete unidades espalhadas pelo sul do País, sendo duas no RS, quatro em Santa Catarina e uma no Paraná, a Alliance One Brasil (AOB) segue focada no cumprimento de práticas ESG. As iniciativas sociais da empresa impactaram mais de 28 mil pessoas entre 2022 e 2023 e, atualmente, a AOB recicla ou reaproveita 99,67% dos resíduos gerados em operações diretas.

Dispositivos médicos

A indústria brasileira de dispositivos médicos é referência mundial, uma vez que exporta para mais de 190 países, desde equipamentos de raio-X, implantes odontológicos e cardíacos a agulhas cirúrgicas. Após apresentar expansão de 13,69% sobre o ano anterior, as exportações brasileiras de dispositivos médicos totalizaram US$ 1,06 bilhão em 2023. O destaque foi o segmento de produtos de laboratório que somaram US$ 242,6 milhões e apontaram crescimento de 87,23% em relação a 2022.

Cartões Alimentação

A Prefeitura de Guaíba alterou sua política social, trocando cestas básicas por Cartões Alimentação de R$ 330. Essa ajuda beneficia cerca de 700 famílias em situação grave de vulnerabilidade social registradas no Cadastro Único. A distribuição é direcionada aos assistidos pelos CRAS e CREAS. O novo sistema oferece mais liberdade, permitindo a aquisição de alimentos em mercados credenciados, sendo equivalente a três cestas básicas e distribuído quatro vezes ao ano.

A economia de 15%

O Consórcio dos Municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre conquistou uma economia de 15% na aquisição de 70 mil cestas básicas para os municípios locais. A licitação abrangeu dois tipos, uma com 10 itens e outra com 15 produtos, resultando em uma economia de R$1,8 milhão em relação ao valor total de R$10,8 milhões. O edital inclui uma cláusula que permite prazos reduzidos para entrega em casos de emergência declarada por algum município.

Sabemi emite um novo fundo

Referência em seguro de pessoas, previdência e serviços financeiros, a Sabemi lançou, em parceria com a Somacred e a XP Investimentos, um novo fundo de investimentos em direitos creditórios (FIDC) no valor de R$ 300 milhões. "A oferta foi muito bem recebida pelo mercado, denotando otimismo em relação a novos ativos", explica o diretor de Serviços Financeiros, Rodrigo Severo, ressaltando que o FIDC visa ampliar o crédito aos mais de um milhão e meio de segurados da empresa.