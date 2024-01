A estreia no residencial

Com obras iniciando neste mês e 15% das unidades já vendidas, o Morada Poente, primeiro residencial da Ducatti Engenharia, tem como um de seus principais diferenciais a localização. Ele está situado em um ponto estratégico do Bairro Tristeza, na capital gaúcha, próximo ao Guaíba e à Praça Comendador Souza Gomes, conhecida como Praça da Tristeza, em um pedacinho tranquilo e arborizado da Av. Otto Niemayer. O condomínio de alto padrão contará com sete casas de três pavimentos, que vão de 293 m² a 368 m². O VGV é de R$ 15 milhões, e as residências variam de R$ 1,7 milhão a R$ 2,5 milhões, com previsão de entrega no 1º semestre de 2025.

Os usuários da Trensurb

Os usuários mais frequentes do metrô operado pela Trensurb, segundo pesquisa, são mulheres, com idade entre 20 e 39 anos (54%), solteiros(as) (66,8%), com Ensino Médio completo (41,4%), renda individual entre R$ 2.641,00 e R$ 6.600,00 (95%) e, principalmente, empregados da iniciativa privada (48,6%).

Simulações diplomáticas

Dois estudantes do Colégio Marista Rosário de Porto Alegre embarcam nesta quarta-feira aos Estados Unidos para participar de simulações diplomáticas do tipo assembleias da ONU, promovidas pelas universidades de Harvard e Yale. Selecionados entre estudantes de várias partes do mundo, Juliana Fischborn Soares e Henrique Cassini, do 1º e 2º ano do Ensino Médio, representarão diplomatas internacionais e buscarão soluções para problemas globais.

Formação de sommeliers

A seção gaúcha da Associação Brasileira de Sommeliers (ABS-RS) formou 996 profissionais oriundos de todo o Brasil nas modalidades online e presencial ao longo de quase uma década de existência, sendo 642 apenas nos últimos três anos, durante a atual gestão. Entre os alunos aprovados está o primeiro sommelier deficiente visual da instituição. Atualmente, a entidade tem mais de 250 alunos ativos nas formações de diferentes níveis.

Fórum da Liberdade 2024

O Instituto de Estudos Empresariais (IEE) já iniciou a pré-venda de ingressos para o Fórum da Liberdade 2024, nos dias 4 e 5 de abril, na Pucrs, em Porto Alegre. Os bilhetes estão sendo vendidos a preços promocionais a partir de R$ 53,90. Para a modalidade VIP, custam R$ 130,90, e para o almoço de abertura R$ 471,90. A compra pode ser parcelada em até 12 vezes. O link para a pré-venda é https://bit.ly/fl24 .

As novidades na vinícola Aurora

A Cooperativa Vinícola Aurora inicia 2024 com novas instalações para receber as mais de 200 mil pessoas que passam anualmente por suas unidades. Com investimento de R$ 3,2 milhões, a companhia abriu as portas da nova loja de vinhos e salas de degustações, junto ao Aurora Città, na unidade matriz em Bento Gonçalves (RS). O projeto integra os planos de expansão da marca na área.