O Weinmann em Caxias

A rede de laboratórios Weinmann está ampliando sua presença no Rio Grande do Sul com a abertura de uma unidade em Caxias do Sul. Ela já possui 22 unidades distribuídas em Porto Alegre, Novo Hamburgo, São Leopoldo, Gravataí, Gramado, Esteio, Canoas e Cachoeirinha. A operação leva à cidade e região da Serra todo o portfólio de exames laboratoriais e genéticos do Grupo Fleury. Entre os exames que serão disponibilizados, estão o Oncotype DX, que auxilia na indicação do melhor tratamento para pacientes com câncer, e o PrecivityAD2™, teste não invasivo para diagnóstico de Alzheimer realizado a partir de amostra de sangue.

Mescla de festas e boletos

O final de ano dos brasileiros é uma mescla de festas e boletos. Um deles, para 40 milhões de proprietários de veículos, é o IPVA. No caso dos carros, o tamanho varia de 2% a 4% do seu valor venal, dependendo do estado onde está registrado. Quando foi criado, em 1975, seu destino era nobre: construir e conservar estradas. Hoje vai para o caixa comum.

Qualificação de processos

Coração da empresa, a área de tecnologia da Guarida investiu fortemente no desenvolvimento e qualificação de processos em 2023, o que servirá de base para muitas realizações já em planejamento para os próximos meses. Uma das novidades para 2024 é o "Cliente 360", trazendo excelência para o atendimento ao cliente. Só para se ter uma ideia, a Guarida emite por mês mais de 100 mil faturas para pagamento de condomínio.

Preço do painel solar cai

A queda média de 40% no preço dos painéis solares em 2023 no Brasil elevou ainda mais a confiança dos consumidores brasileiros e a atratividade da instalação de sistemas fotovoltaicos em telhados, mesmo com a entrada em vigor das novas regras de cobrança pelo uso da rede elétrica na geração distribuída. A análise é do Portal Solar, franqueadora com mais de 200 unidades espalhadas pelo País e 20 mil sistemas fotovoltaicos instalados.

Há vagas no Grupo Asun

O Grupo Asun busca trabalhadores para atuar de forma temporária por três meses - com chance de efetivação - em diversas áreas para as lojas de Noiva do Mar, Xangri-Lá e Imbé, todas no litoral norte gaúcho. O turno de trabalho é a combinar e o salário é compatível com cada profissão. Inscrições: https://asun.pandape.infojobs.com.br/.

Melhor ano para o real

O dólar teve na quinta-feira passada, última sessão de 2023, mais um dia de alta frente ao real, fechando a R$ 4,8, valorização de 0,43%. A semana termina assim acumulando desvalorização de 0,17%, o que leva a queda da moeda americana no ano para 8,08%. É o melhor ano para o real desde 2016, quando seu tombo foi de 17,88%.

Cor preferida de carro

A cor mais procurada na compra de veículos zero quilômetro no período de janeiro a novembro de 2023 foi a preta, seguida por branca e cinza, no segundo e terceiro lugares, conforme dados do Webmotors Autoinsights. Já entre os modelos seminovos, a branca foi a cor que liderou as pesquisas, à frente da preta (2°) e da prata (3°).

Espaço para produtos de limpeza

Entidade representante da indústria brasileira de saneantes entende que o mercado de produtos de limpeza nacional tem muito espaço para crescer externamente, com a unificação regulatória de impostos. A Associação Brasileira da Indústria de Produtos de Higiene, Limpeza e Saneantes (Abipla) apoia as reivindicações do setor químico nacional, que enfrenta alta ociosidade, e defende uma maior convergência regulatória com países vizinhos, como uma forma de alavancar a fabricação química voltada à exportação, principalmente, no que diz respeito a saneantes, para a América Latina.