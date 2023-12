Academia no Bourbon Country

A Moinhos Fitness, maior rede de academias da Grande Porto Alegre, acaba de inaugurar sua 15ª unidade no Bourbon Shopping Country. Ocupando mais de 1 mil m² de área e localizada no segundo andar do empreendimento, com janelas que permitem vista para a avenida Túlio de Rose, a academia recebeu investimento de R$ 2 milhões, tendo capacidade para acomodar até três mil alunos. Ainda no primeiro bimestre de 2024, a marca também irá inaugurar uma unidade no Bourbon Shopping Teresópolis, que deverá receber aporte de R$ 1,6 milhão. Com 13 academias em Porto Alegre e duas na Região Metropolitana da Capital, a rede está celebrando 20 anos em 2023.

Sobre a Moinhos Fitness

Além de aparelhos de musculação, a unidade da Moinhos Fitness no Bourbon Shopping Country também oferece aulas de funcional, mat pilates, fitdance, ritmos e zumba, entre outras modalidades. A unidade irá operar em sistema nonstop, com horas estendidas, de segunda a sexta-feira, das 6h às 23h, e sábados, domingos e feriados das 10h às 19h.

O destaque é na inclusão

Presente em Canoas, Viamão e, em breve, também em Caxias do Sul, o Fort Atacadista, empresa do Grupo Pereira, se destaca pela inclusão. Dos 727 funcionários já contratados no Estado, 97 têm mais de 50 anos. Graças ao compromisso em combater o preconceito relacionado à idade no ambiente de trabalho, o grupo é o primeiro varejista do Brasil a receber o selo CAFE (Certified Age Friendly Employer), concedido pelo norte-americano Age Friendly Institute a empresas que promovem a contratação e a retenção de funcionários 50 .

Rede de hotéis sustentáveis

Líder global em hospitalidade, comprometida com o desenvolvimento sustentável, a rede de hotéis Accor anuncia que sete de suas unidades no Brasil conquistaram a certificação socioambiental Green Key, os primeiros do País com o selo. A lista é formada por ibis Maringá (PR), ibis budget Porto Alegre, ibis Styles Barra Funda, Pullman Vila Olímpia, Grand Mercure Vila Olímpia, ibis Budget Paraíso e Pullman Guarulhos Airport, estes cinco últimos todos de São Paulo.

A RAR forma seu ARAR Voluntário

O ARAR Voluntários, formado por colaboradores da RAR, de Vacaria (RS) nasceu para impactar positivamente a comunidade em que a empresa está inserida. Desta forma, o programa já foi responsável pela reforma e revitalização das quadras poliesportivas da Escola Municipal Inácio de Souza Pires e da Escola Municipal Don Henrique Gelain, de Vacaria. Além disso, a RAR também já promoveu jogos de integração e doou insumos, fortalecendo os laços entre a empresa e a comunidade estudantil. Segundo o presidente da RAR, Sergio Martins Barbosa, "o ARAR Voluntários é uma manifestação tangível do nosso compromisso com a responsabilidade social".