O McDonald's da Silva Só

Com mais de mil obras executadas em 39 anos de atuação no mercado da construção civil do RS e do Brasil, a Allgayer Engenharia foi a empresa escolhida para realizar o retrofit e a ampliação do McDonald's da Silva Só, localizado em ponto estratégico da capital gaúcha. Devido à unidade funcionar tradicionalmente sem interrupção de horário nos sete dias da semana, a obra foi feita com o restaurante em operação nas 24 horas do dia. A expansão do local contou com cerca de 70 colaboradores envolvidos, e foi executada em 100 dias, inaugurando nesta quarta-feira. A loja é considerada uma das unidades do McDonald's mais importantes da rede na América Latina.

Coleção de joias autorais

A Dvie Joalheria, empresa gaúcha com mais de 30 anos de atuação, lança sua nova coleção de joias autorais, desenvolvida pelo diretor criativo proprietário da marca, Bruno Koehler. É a coleção "Savage" inspirada na natureza e que retrata, com elegância, folhas de bambu, cobras, oceanos e muitos outros elementos. Ela reúne peças em ouro 18k e pedras preciosas como esmeraldas, diamantes, tanzanita e outras, expostas na loja do Moinhos Shopping.

A Fábrica dos Sonhos

A Ortobom lança a Fábrica dos Sonhos que atua como hub para as atividades corporativas de ESG e concentra todas as ações sociais apoiadas e conduzidas pela empresa. Para iniciar esse projeto, a Ortobom escolheu um parceiro especial, a Construide, e vai patrocinar 100% a construção de uma casa completa e mobiliada. A ONG foi fundada em 2017 e tem como missão construir moradias dignas para famílias em situação de vulnerabilidade

Jovens preferem alugar

O número de brasileiros que vive em domicílio próprio vem caindo desde 2016, segundo levantamento de 2023, realizado pelo IBGE. Em contrapartida, em seis anos, a parcela da população que mora em imóveis alugados cresceu quase 3%. Esta busca pela flexibilidade é reforçada pela pesquisa da Agência Today, que mostra que 80% dos jovens entre 25 e 39 anos preferem alugar um imóvel a comprá-lo.

Ambiente de trabalho

Olhar humano, atenção com o próximo, senso de coletividade e a confiança da equipe em suas lideranças foram exemplos que colocaram o Moinho Taquariense - Motasa no ranking das 100 melhores empresas para trabalhar no Brasil segundo pesquisa da consultoria Great Place To Work (GPTW). Entre as ações de destaque, estão atividades mensais abertas aos familiares e o convênio com psicólogo como benefício para a equipe.

Simulações diplomáticas

Estudantes do Colégio Santa Inês participarão de simulações diplomáticas em janeiro nas Universidades de Harvard e Yale, nos Estados Unidos. Em ambas as conferências das universidades, estudantes das melhores escolas do mundo simularão papéis de diferentes representantes da ONU e de personagens relacionados à organização, como agentes políticos, figuras do governo e porta-vozes da imprensa. O Colégio Santa Inês integra, desde setembro, a Rede de Escolas Associadas da Unesco.

A reforma faz justiça aos pobres

Uma grande notícia que eu esperei durante 12 anos nos meus três mandatos de deputado federal, a concretização da Reforma Tributária. O que vivemos hoje, com a aprovação do texto pelo Congresso Nacional, é uma verdadeira revolução, celebra o presidente do Sebrae, Décio Lima. "Sempre fomos um País de profundas injustiças: os pobres pagando impostos no consumo e os ricos isentos. Agora, o Brasil vai mudar. Os pequenos, os MEI, micros e pequenos empreendedores conseguirão crescer e vivenciar uma justiça tributável."