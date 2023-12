Os segmentos de serviços (32%), construção (12%) e indústria (32%), com base no total de vagas, são os mais aquecidos atualmente para a contratação de executivos, segundo a empresa de recrutamento Evermonte Executive Search. "A perspectiva de baixa na taxa de juros e o controle da inflação favorecem a retomada do consumo, dinamizando o investimento interno nas companhias", explica Guilherme Abdala, sócio e cofundador da empresa. Para a contratação de novos profissionais, "as empresas devem estar em ambiente financeiramente seguro e favorável para apostar em inovações internas e aumentar sua equipe", comenta.

Antaq premia a CMPC

A CMPC recebeu uma premiação da Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq). Foi na 6ª edição do Prêmio Antaq, por meio do qual o órgão regulador reconhece boas práticas de governos, empresas públicas, privadas e indivíduos em ações pelo desenvolvimento do setor. A CMPC conquistou a segunda colocação na categoria "Maior Evolução Anual do Índice de Desempenho Ambiental - Terminal de Uso Privado".

Vinhos biodinâmicos

Foi inaugurada na terça-feira passada em Monte Belo do Sul (RS) a agroindústria familiar Vinum Terra Vinhos Orgânicos Biodinâmicos - na propriedade do enólogo Edgar Giordani - a primeira do País com Certificação Orgânica e Biodinâmica da produção de uva e da vinícola através do IBD, de Botucatu (SP), representante no Brasil da Demeter Internacional Biodinâmica. Participaram do ato na Linha Alcântara Alta, entre outros, o prefeito Adenir Dallé.

Um ano para celebrar

A unidade regional da Câmara Americana de Comércio (Amcham Porto Alegre) se prepara para encerrar as atividades de 2023 com muitos motivos para comemorar. Celebrando 25 anos de atuação no RS, a entidade estabeleceu mais de mil conexões de benchmarkings entre empresas e startups, realizou mais de 200 atividades, que reuniram cerca de 8 mil pessoas, e chegou a 388 associados. Em 2024, ela seguirá investindo na criação de um ecossistema de ESG no Estado.

Som do Natal Lugano

Desde novembro, a Lugano está rodando sua tradicional campanha de fim de ano, que, em 2023, traz o conceito "O Som do Natal Lugano: para ouvir com o coração". Um som único e inconfundível que está sendo reverberado em Gramado com apresentações diárias gratuitas no 2º andar de uma das lojas, localizada na Av. Borges de Medeiros. Até 8 artistas, conhecidos como Os Cantadores de Histórias de Natal sobem ao palco às 19h30min para propagar músicas tradicionais natalinas.

Os sabores solidários

Na segunda-feira passada, nove integrantes do Instituto Social Pertence de Porto Alegre viveram a experiência de comandar a cozinha do Pobre Juan. Intitulado Chefs da Vez, o projeto - que promoveu a inclusão de pessoas com deficiência - arrecadou mais de R$ 40 mil com o jantar e o leilão de uma joia da Dvoskin Kulkes. Sob a supervisão da equipe do restaurante, o grupo preparou e serviu um jantar harmonizado para 150 pessoas.

Novo empreendimento no Litoral

A Wagnerpar de Porto Alegre anuncia o pré-lançamento do Mirador Playa Arenas, com 179 lotes, no litoral norte gaúcho, que passa por uma transformação, para tornar-se um polo de atração de empreendimentos sofisticados. Destacando-se pela proximidade do mar, o Mirador Playa Arenas é um novo lifestyle de lazer e sofisticação, num balneário exclusivo, entre Arroio Teixeira e Curumim, implantado numa área de 10,5 hectares, com vista permanente para o mar. Um clube imponente, com preços altamente competitivos no mercado.