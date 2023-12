Dakota na Avenida Paulista

A Dakota, marca gaúcha de calçados femininos, com sede em Nova Petrópolis (RS), celebra o brilho das mulheres com ação na Avenida Paulista, em São Paulo, de 28 de novembro a 11 de dezembro. A iniciativa "Celebre o que faz você brilhar" incentiva as consumidoras a comemorarem suas conquistas. A marca, que investe nas novas narrativas do feminino, trouxe em suas ações temas como a sororidade e o crescimento de todas as mulheres. A ação, desenvolvida pela agência também gaúcha Bistrô, inclui a personalização de uma parada de ônibus na Avenida Paulista, trazendo o rosa característico da Dakota e o brilho da coleção.

Vale-compras no Pop

O Natal do Pop Center de Porto Alegre traz de presente aos clientes um sorteio, a ser realizado no dia 26 dezembro, para contemplar dois ganhadores com vale-compras de R$ 1.000,00, que poderão ser utilizados nas lojas participantes do próprio Pop Center. A cada R$ 50,00 em compras é disponibilizado um cupom para fazer parte do sorteio.

Unicred de Camaquã

Com uma atuação muito próxima dos cooperados, a Agência Camaquã da Unicred celebra na próxima terça-feira, dia 12, os seus dez anos, oferecendo aos associados todos os benefícios disponíveis na cooperativa, consultoria financeira especializada com completo portfólio de produtos e serviços. Hoje, são 460 cooperados ligados à área da saúde e uma carteira superior a R$ 30 milhões em recursos administrados.

Consignado Carrefour

O Banco Carrefour, braço financeiro do Grupo Carrefour Brasil e maior fintail do País, anuncia a chegada do crédito consignado para clientes aposentados e pensionistas do INSS. O benefício está disponível em todo o País nas unidades Carrefour Hiper e pode ser contratado em canais de venda localizados nas unidades, não necessitando ter cartão Carrefour.

Ética do administrador

Com o intuito de disseminar os deveres e as normas a serem seguidas pelos profissionais de Administração, o Conselho Regional de Administração do Rio Grande do Sul (CRA-RS) acaba de lançar a campanha "Por Dentro do Código de Ética dos Profissionais de Administração". Além do site do CRA-RS, a ação será veiculada nos canais digitais da autarquia, como Instagram, Facebook e LinkedIn.

Fase 2 do Feirão Limpa nome

Devido à adesão recorde ao maior mutirão de negociação de dívidas do País, a Serasa anuncia a Fase 2 do Feirão Limpa Nome. A nova fase, com mais parceiros, mais ofertas e novos descontos, traz a possibilidade a 117 milhões de brasileiros quitarem dívidas por até R$ 100,00. No RS, o número de consumidores que podem se beneficiar com a ação chega a 4.797.000. A Fase 2, diferente do Feirão realizado em novembro, terá atendimento online e nas agências dos Correios.