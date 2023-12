Apoio ao projeto Mão Amiga

O leilão beneficente promovido pela regional gaúcha da Associação Brasileira de Sommeliers (ABS-RS) arrecadou R$ 40 mil para o projeto Mão Amiga, de Caxias do Sul, que pagará a mensalidade de 114 crianças carentes em escolas de ensino infantil da Serra Gaúcha. Foram arrematados 14 lotes do Chimas Corte Singular 02, sendo três leiloados só no formato online. O Mão Amiga é conduzido pelos Freis Capuchinhos. Liderada pelo Frei Jaime Bettega, é um guarda-chuva sob o qual vários projetos sociais são conduzidos, ajudando desde crianças carentes, servindo refeições a baixo custo, acolhimento de moradores de rua, ao lar para idosos Recanto da Compaixão.

Supermercado Bistek

A rede catarinense de supermercados Bistek abre nesta sexta-feira (08) a terceira loja em menos de 30 dias no RS. Com investimento de R$ 25 milhões, fica no Astir Center Mall, na Nilo Peçanha, em Porto Alegre. As outras duas abriram em novembro no Pátio Guadix em Porto Alegre e em Sapiranga. Em 2024, a expectativa é abrir mais três unidades no RS e terminar o ano com faturamento total de R$ 2 bilhões.

Ao Dezembro Laranja

A MRV aderiu ao Dezembro Laranja - campanha voltada à prevenção do câncer de pele, tipo mais comum da doença no Brasil, principalmente entre os homens. Em parceria com a Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD), ela realizou ações junto aos trabalhadores de canteiro de obras em todo país. Em Porto Alegre, no Porto Hortênsias, mais de 80 trabalhadores participaram de palestra com dermatologista e puderam fazer uma consulta rápida para avaliar manchas e sinais suspeitos.

Ceia de Natal mais cara

A ceia de Natal é tradição em muitos lares brasileiros, mas este ano está sendo de inovação. Segundo a Abras, ela estará mais cara. Composta por aves natalinas, azeite, caixa de bombom, espumante, lombo, panetone, pernil, peru, sidra e tender, custará R$321,13, aumento de 8,9% sobre a de 2022. Com o que algumas trocas serão necessárias para continuar farta e caber no bolso do trabalhador.

Prêmio Jovem Empresário

A AJE-POA realizará nesta quarta-feira a 6ª edição do Prêmio Jovem Empresário no Teatro da Unisinos e irá premiar os empresários da AJE que se destacaram no ano e se tornaram exemplos de gestão, competividade e sucesso em deferentes segmentos de atuação. Na edição deste ano, a novidade será o Troféu Carmem Ferrão, homenagem à fundadora da AJE, que reconhecerá o maior destaque feminino do ano no empreendedorismo jovem.

Em veículos escolares

A Marcopolo de Caxias do Sul consolida sua liderança como uma das maiores fornecedoras de veículos escolares para o programa Caminho da Escola. Ela poderá fornecer até 7.720 unidades para as secretarias de Educação de municípios de todo o País, que podem ser encomendadas e entregues até o primeiro semestre de 2025. A fabricante está habilitada a fornecer 2.120 micro-ônibus da marca Volare, além de 5.600 outras unidades marca Neobus em parceria com a Volkswagen.

Ingresso na área empresarial penal

O escritório de Advocacia BSPZ Law, sediado em Porto Alegre, amplia suas operações com a especialidade em direito penal empresarial. Guilherme Abrão, novo sócio, irá liderar a área já tendo trabalhado em operações de reconhecimento público como Lava Jato, Rodin, Hemorragia (SC) e outras CPIs importantes. A expansão visa oferecer soluções estratégicas e multidisciplinares em casos sigilosos. Abrão se une aos sócios Pablo Berger (Resolução de Disputas), Fabiano Zouvi (Societário), Eduardo Plastina (Tributário) e Renato Simões (Trabalhista).