A interiorização dos negócios

A Associação Brasileira de Franchising (ABF) acaba de divulgar novo levantamento com dados sobre o impacto positivo da estratégia de interiorização para quem deseja investir em uma franquia. Segundo o ranking das 30 Maiores Cidades, 50% das cidades (14) que mais cresceram percentualmente por operação de franquias no Brasil não estão nas capitais. O estudo avaliou o aumento de unidades do setor no primeiro semestre de 2021, comparado a igual período do ano passado. Para o diretor Umberto Papera Filho, além disso, investir na interiorização garante aluguéis até 50% mais baixos do que em grandes cidades e com menor concorrência.

Os endereços preferidos

Um estudo da startup imobiliária Loft, que analisou dados do Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI), fornecidos pela prefeitura de Porto Alegre, mostrou que os bairros Petrópolis, Rio Branco e Menino Deus lideram as vendas de imóveis grandes, com tamanhos acima de 140 metros quadrados. Entre janeiro e setembro deste ano, foram comercializadas 434 unidades nestas dimensões nas três localidades, com o bairro Petrópolis respondendo por quase metade dessas vendas (42%).

A inflação dos aluguéis

Com o retorno de muitas empresas ao formato de trabalho presencial cresceu a procura por imóveis comerciais, o que tem elevado o valor dos aluguéis. Dados da FipeZap mostram um aumento de 5,18% nos preços da sua locação nos últimos 12 meses para uma inflação (IPCA) de 3,16%. Para contornar esta alta, empresas podem adquirir um imóvel próprio, os leilões trazem opções com preços acessíveis.

Ações sociais no Natal

O Shopping Villagio Caxias acredita que assumir o compromisso de contribuir para a qualidade de vida da comunidade é ser também instrumento de desenvolvimento social. Com base nessa premissa, o Villagio prepara neste Natal diversas ações sociais beneficiando instituições locais e a causa animal. Três propostas criativas vão despertar conexão e conversar com públicos variados: Natal Apadrinhe, Árvore Pet e Natal Solidário, envolvendo arrecadação de brinquedos, adoção de animais e escolha de cartinhas com pedidos de presentes.

Sonhos de 600 crianças

Os clientes do Canoas Shopping já podem conferir o Jardim Secreto do Noel, decoração que trouxe a magia do Natal ao local. E pelo décimo quinto ano, ele terá a Árvore Solidária em parceria com a Ong Parceiros Voluntários. Fica na loja A32, em frente à decoração de Natal, e está enfeitada com cartinhas de crianças atendidas por 10 entidades. O cliente escolhe sua cartinha e o presente, que deverá ser entregue, preferencialmente até o dia 15 de dezembro. Quem participar estará contribuindo para realizar os sonhos de mais de 600 crianças.

Vendas na Black Friday

A expectativa de faturamento para a campanha Black Friday deste ano, cuja data principal foi no ultimo dia 24, foi atingida para 50% dos respondentes, conforme pesquisa da CDL Porto Alegre. Somente 5% dos entrevistados não souberam dizer, pois ainda não haviam fechado seus caixas. Relativamente ao ano anterior, para 30% dos lojistas a data teve aumento nas vendas, para outros 30% elas se mantiveram iguais e 25% citaram leve queda nas vendas.

Enfim a simplificação dos impostos

Após anos de debates, o Congresso Nacional apostou finalmente em uma proposta que busca simplificar os impostos incidindo sobre o consumo, inspirada em modelos bem-sucedidos de outros países, entre eles estão as nações da União Europeia, Canadá, Austrália, Chile e Índia. Trata-se do Imposto sobre Valor Agregado (IVA). Embora nada seja perfeito, sua vantagem é a não incidência de tributos ao longo das cadeias produtivas, em cascata, hoje onerando de modo especial a indústria, mais a desoneração dos investimentos e exportações, a redução do contencioso tributário, e a maior transparência.