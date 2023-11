Natal dos shoppings Bourbon

Os clientes dos shoppings da rede Bourbon que somarem R$ 750,00 em compras no período de 24 de novembro a 27 de dezembro ganharão um panetone Zaffari 3 chocolates e um número da sorte. É para concorrer ao sorteio de um apartamento de dois dormitórios do portfolio da construtora Melnick com um carro modelo Fiat Pulse Drive 1,3 Automático na garagem. É a campanha "Tem muito presente para vocês." Participam da promoção todos os shoppings Bourbon - de Porto Alegre, São Leopoldo, Novo Hamburgo, Canoas e o San Pellegrino de Caxias do Sul. Basta cadastrar as notas fiscais no app da rede nas plataformas Android e iOS.

Vale-compras de R$5 mil

No Porto Alegre CenterLar, ao somarem R$ 500,00 em compras realizadas de 24 de novembro a 27 de dezembro, os clientes ganharão um Panetone Zaffari 3 Chocolates e um número da sorte para concorrer ao sorteio de quatro cartões vale-compras de R$5 mil cada. Para participar, basta cadastrar as notas fiscais no app Boon - Campanhas.

Inteligência Artificial

Apenas 9% dos operadores de foodservice usam Inteligência Artificial (IA) no seu negócio, segundo pesquisa inédita da Galunion. O dado evidencia que ainda há um desafio no setor, já que a implantação de IA traz benefícios às marcas e abre uma nova era de possibilidades na indústria de serviços de alimentação. O tema será tratado por Fábio Gandour, palestrante especializado em tecnologia, durante o Galunion Insights, realizado nesta quarta-feira em São Paulo.

Desconto para dívidas

A Prefeitura de Gramado lembra que o Refis 2023, oferecendo descontos sobre juros e multas incidentes nos tributos em atraso, termina dia 08 de dezembro próximo. Portanto, ainda dá tempo para buscar sua regularização com descontos. Lembrando que a lei fixa a data do término e que depois dela não vigora mais o benefício fiscal, tampouco em 2024, devido ao ano eleitoral.

Doação de ração a pets

A Cremapet, primeiro crematório de animais em Porto Alegre do Grupo Cortel, entregou no mês de novembro prêmios em ração às ONGs vencedoras da ação beneficente em prol dos animais, promovida pela marca, em homenagem ao Dia do Animais, e a São Francisco de Assis, patrono dos animais. Participaram da ação: Majuna Proteção Animal, Instituto Paula Lopez e Projeto Anjos de Patas. Foram doados 800kg de ração no total.

O turista brasileiro no Uruguai

A Colonia do Sacramento, no Uruguai, registrou um aumento de 140% de turistas brasileiros em 2023, totalizando 120.308 visitantes. Este crescimento sustentado reflete a popularidade crescente de Colonia entre os brasileiros. Além disso, houve um aumento de 33% na hospedagem de brasileiros nos hotéis locais, consolidando Colonia como um destino chave nas estratégias de marketing turístico.