A vez de Alvorada

Mapa Econômico do RS O especialmostrou o crescimento industrial em diversos municípios no entorno de Porto Alegre. É um movimento que já acontece há algumas décadas. A novidade, mostrada no caderno especial que circulou nesta segunda-feira (27) no JC, é que Alvorada também vai passar por um processo de industrialização. A cidade vizinha da Capital pode ganhar um impulso com a instalação da Fundição Ciron, maior empresa de fundição do Estado e fornecedora para a produção de máquinas agrícolas no Rio Grande do Sul. A companhia vai investir R$ 200 milhões na nova fábrica, com capacidade para produzir até 7 mil toneladas de aço por mês, gerando até 600 empregos.

A revolução do varejo

Poucos setores passaram por uma revolução tão rápida quanto o varejista. Se em 2020 as compras presenciais foram bruscamente substituídas pelo comércio eletrônico, em 2023, as tecnologias automatizadas estão acelerando o segmento. Em apenas três anos, os varejistas precisaram refazer seus modelos de negócios e seus modus operandi para se adaptar ao comportamento do consumidor que está em constante mudança.

Refugiados ocupados

A Agência da ONU para Refugiados (Acnur) começa a divulgar com o Ministério do Trabalho e Emprego informes mensais sobre a empregabilidade formal de afegãos, haitianos e venezuelanos no Brasil. O saldo até agosto de 2023 é superior a 153 mil postos ocupados, sendo 107.258 por venezuelanos; 45.655 haitianos e 739 por refugiados afegãos.

Vagas temporárias

A Confederação Nacional do Comércio (CNC) estima a abertura de 110 mil vagas temporárias em todo o País em 2023 para as celebrações do Natal e do Ano Novo. Em 2022, foram mais de 98 mil para atender a esta demanda. E após o fim dos contratos temporários, cerca de 12 mil funcionários foram efetivados. A Prioridade 10 é uma das empresas que impulsionam esse aumento de empregos provisórios. A rede prevê contratar até 150 funcionários temporários em suas lojas espalhadas pelo Paraná, Santa Catarina, Rio Gramde do Sul e Goiás.

O aumento do ICMS

Governadores de seis estados do Sul e Sudeste decidiram propor a seus legislativos o aumento da alíquota-base de ICMS para 19,5%. São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, RS e Paraná resolveram fazer isso, pelo desdobramento da reforma tributária em tramitação no Congresso. Segundo o texto aprovado pelo Senado as participações de cada estado na divisão de receitas do futuro IBS serão baseadas na arrecadação de ICMS entre 2024 e 2028, segundo o doutor em direto tributário, professor André Felix de Oliveira.

As heranças e doações

Heranças e doações de bens devem ficar mais custosas depois da aprovação da reforma tributária, que voltou à Câmara dos Deputados após passar pelo Senado. É que, pelo texto, o Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doações, incidente sobre o valor dos bens ou direitos transmitidos de forma não onerosa, deve ser nacionalmente progressivo, ou seja, tributar conforme o valor do patrimônio recebido em herança ou doação.

A era do pós-petróleo do Golfo

Como ficam os países da região do Golfo, onde as reservas de petróleo parecem ilimitadas? Já estão se reorientando para a era sem uso de combustíveis fósseis - pelo menos internamente. Países como Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e Catar constróem algumas das maiores usinas de energia renovável do mundo. No Catar, usina solar deve suprir 10% da demanda interna no horário de pico. Na Arábia, uma cidade no deserto funcionará só com energia renovável.