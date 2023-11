A Uniprime Sul na Capital

Em processo de expansão no RS, a instituição financeira cooperativa Uniprime Sul, fundada há 27 anos no Estado e com sede em Erechim, abre sua primeira agência na Capital, dia 29 deste mês. A unidade alto padrão no Moinhos de Vento irá oferecer produtos e serviços financeiros destinados à área da saúde, pessoa física ou jurídica e disponibilizar também ambiente de relacionamento a seus cooperados, além de espaço de negócios onde os cooperativados podem realizar reuniões. A ampliação da área de atuação de 39 para 444 municípios gaúchos transformará então uma cooperativa regional, restrita ao Alto Uruguai, em uma cooperativa financeira estadual com área de admissão nacional.

O Capolivo no VegFest

Com sua versatilidade culinária e inúmeros benefícios à saúde, o azeite de oliva tem sido um aliado para quem busca uma alimentação vegana equilibrada. De olho nesse mercado que cresce cada vez mais, a premiada marca de azeites gaúcha Capolivo, da Fazenda Tarumã da Boa Vista, em Canguçu (RS), vai participar pela primeira vez do VegFest, maior evento vegano das Américas, que acontece de 30 deste mês a 3 de dezembro, no Expo Center Norte, em São Paulo (SP). Aberta ao público e entrada gratuita, a feira contará com a participação de mais de 100 marcas expositoras.

Leilão para Mão Amiga

A ABS-RS promoverá seu leilão beneficente dia 30 deste mês e o valor arrecadado pelos 14 lotes do Chimas Corte Singular 02 será doado ao projeto Mão Amiga, de Caxias do Sul. Três lotes serão leiloados via web. Os pré-lances já podem ser dados pelo WhatsApp 54 99990-8964 com nome completo, CPF e a indicação do lote desejado. Eles podem ser feitos para todos os lotes e serão levados em consideração. Sua relação está no site www.absrs.com.br.

Construção e inovação

O setor da construção civil demonstrou crescimento em 2023, conforme os dados da Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC). Seu PIB registrou expansão de 0,7% no segundo semestre e a tendência é que ele chegue a aumentar 2,5% a cada ano até 2025. Porém, é um setor que ainda pode crescer mais em termos de investimentos em novas soluções, conforme a McKinsey Brasil.

Produtos mais desejados

Um estudo realizado pela plataforma de avaliação Guia dos Melhores identificou os produtos mais desejados pelos gaúchos para a Black Friday. Nos últimos dois anos, o iPhone liderou as buscas na internet durante o período de promoções. Apenas no ano passado foram 11.610 buscas no Google no mês de novembro, uma alta de 844% em relação ao mês de outubro. Na sequência aparecem as pesquisas por geladeiras, televisões e pelo videogame playstation 4.

Índice de credibilidade

Estudo da Kantar revela que as questões relacionadas à sustentabilidade se tornaram prioridade para o público. Mas, mais da metade dos entrevistados acredita que marcas de todas as áreas não estão sendo honestas ao divulgarem suas ações de sustentabilidade.

Grupo Asun comemora 59 anos

Grupo Asun completou 59 anos neste mês e para marcar a data sorteará vales-compra para os clientes do Asun Supermercados e Leve Mais Atacado. Além de aproveitarem as ofertas, os consumidores cadastrados no Clube Asun que realizarem compras a partir de R$ 100,00 concorrerão a 59 vales de R$ 500,00 para gastar nas lojas do grupo. Já para o atacado, o público vinculado ao Clube Leve Mais concorre a dez cupons de R$ 500,00 a cada

R$ 150,00 em compras. Os números da sorte podem ser acumulados até o final deste mês e o sorteio será no dia 9 de dezembro pela Loteria Federal.