Relatórios sustentáveis

A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) anunciou via resolução, que as Normas de Divulgação de Sustentabilidade criadas pelo International Sustainability Standards Board (ISSB) serão incorporadas ao quadro regulatório brasileiro. Conforme levantamento da PwC Brasil, dentre as empresas que compõe o Ibovespa, 11% não apresentaram relatório de sustentabilidade. Das empresas que publicaram, 63% apresentaram após as demonstrações financeiras e 64% não fizeram qualquer referência a dados financeiros materiais de ESG.

Descontos em Gramado

Mais uma edição da Black Friday se aproxima e a Gramado Parks entra na onda do esperado evento apresentando promoções especiais. O maior parque com #nevedeverdade do Brasil, o Snowland, e o melhor parque aquático do País, Acquamotion, disponibilizam no próximo fim de semana descontos de 60% na compra de passaportes para ambas as atrações. E os ingressos poderão ser usados todo o ano de 2024.

40 anos para o social

Todos os dias, 264 crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social encontram apoio, assistência e uma perspectiva de futuro na casa nº 10 da rua Irmã Maria José Trevisan, no bairro Farrapos, na Capital. O endereço abriga a Associação das Creches Beneficentes do Rio Grande do Sul (Acbergs), que no próximo dia 29 comemora 40 anos dedicados à comunidade, com apoio da Fundação de Assistência Social de Porto Alegre (Fasc).

A Brazilian Footwear

A primeira edição da Brazilian Footwear Show (BFSHOW), feira realizada pela Abicalçados e organizada pela NürnbergMesse Brasil a partir desta terça-feira e até quinta, no Centro de Eventos Fiergs, movimentará o setor calçadista brasileiro. Com 138 marcas de calçados de todos os segmentos, nichos e polos calçadistas do País, sendo 124 exclusivas no evento, a feira deve receber mais de 10 mil visitantes, 150 deles importadores de 30 países.

Com brigas na Justiça

O brasileiro gasta 100 vezes mais com brigas na Justiça do que com saneamento. "São mais de 80 milhões de processos", observa Luciano Benetti Timm, sócio do CMT Advogados com sede em Porto Alegre e palestrante do Congresso Anual da Associação Brasileira de Direito e Economia, que no dia 30, na Pucpr, em Curitiba, busca inverter essas prioridades.

Em apoio às vinícolas no Exterior

O Consevitis-RS e a ApexBrasil assinam às 10h de hoje, na Vinícola Don Giovanni em Pinto Bandeira (RS), um novo convênio setorial para promover as vinícolas brasileiras no mercado internacional. Ultrapassando R$ 10 milhões em investimentos, sendo 52% originários da Apex-Brasil e 48% em contrapartidas do Consevitis-RS e associadas ao projeto, o acordo terá vigência em 2024 e 2025 e representa um marco histórico na história do Wines of Brazil.