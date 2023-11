A partir desta terça-feira e até sexta, o Glass Mall de Novo Hamburgo será palco de um evento inédito promovido pelo Grupo e voltado para a capacitação profissional. O Glass Design Days apresentará nomes nacionais e temas relevantes para o mercado da arquitetura através de quatro dias de conteúdo com programação assinada pela curadoria de Daniel Kroth. As palestras irão acontecer de forma presencial, e das 9h30min às 15h30min, todos os dias. O evento tem inscrições gratuitas direcionadas para profissionais do segmento de arquitetura, engenharia civil, paisagismo e design de interiores,

Laser em Passo Fundo

O Hospital de Olhos Lions de Passo Fundo (RS) vai promover nesta terça-feira, às 18h, o ato oficial de apresentação do seu mais recente avanço em tecnologia oftalmológica: o laser Zeiss Mel 90. Ele representa um marco importante, solidificando ainda mais seu compromisso em proporcionar tratamentos oftalmológicos de ponta. O Hospital de Olhos Lions se orgulha de ser a primeira instituição no interior do Estado a incorporar essa tecnologia de última geração.

Swan Hotéis parceria

A iFriend e a Rede Swan Hotéis, esta originária de Novo Hamburgo (RS), firmaram uma parceria inovadora para proporcionar experiências turísticas exclusivas aos hóspedes. Com mais de 7 mil guias locais em 130 países, a iFriend destaca-se em Tours & Atividades. Os hóspedes terão vantagens exclusivas na plataforma, impulsionando a atração de novos clientes. Gabriela Schwan, CEO da Swan Hotéis, destaca a personalização da parceria, enriquecendo a experiência com guias e atividades exclusivas.

Divino Fogão Canoas

A Divino Fogão amplia sua atuação no Rio Grande do Sul com a implantação de uma operação dark kitchen em Canoas. Destinado 100% ao delivery, o negócio chegou à cidade em setembro e, um mês após a inauguração, o ponto de venda registrou mais de 500 pedidos. A rede que é referência na culinária brasileira conta com mais de 210 pontos de venda em todo o Brasil.

A reciclagem de areia

A Castertech, empresa da Randoncorp, acaba de lançar o projeto Ecoareia para reciclar a areia resultante do processo de fundição. A iniciativa tem a parceria da também caxiense Fagundes, que processa e comercializa insumos na construção civil. A Randoncorp pretende zerar a disposição de resíduos em aterros industriais até 2025 - e, para atingir esse objetivo, a reciclagem de areia de fundição é um passo fundamental.

O fomento comercial

O Sindicato das Sociedades de Fomento Comercial - Factoring do RS (Sinfac-RS) promove no dia 1 de dezembro o Summit Service Sinfac-RS 2023, o maior evento do setor de fomento comercial do Brasil. No encontro, que será na sede da Fecomércio-RS, em Porto Alegre, especialistas de todas as estruturas operacionais debaterão as últimas tendências de mercado, inovação e tecnologia para o desenvolvimento mercantil. A redução da taxa de juros Selic está impulsionando o crescimento do setor.

O cinquentenário da Fundatec

A Fundação Universidade Empresa de Tecnologia (Fundatec) de Porto Alegre celebra 50 anos nesta quarta-feira , trabalhando ao longo do meio século para promover impacto positivo nas relações sociais e no uso responsável de recursos ambientais. Desde 2006, ela incentiva a preservação do meio ambiente e o papel social, via programa Responsabilidade Socioambiental (RSA). Focando agora na agenda ESG, destaca seu compromisso, com os principais objetivos do desenvolvimento sustentável da ONU: Educação de Qualidade e Cidades e Comunidades Sustentáveis.