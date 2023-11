Sacola retornável Zaffari

Zaffari e Bourbon utilizam desde sexta-feira passada o novo modelo da sacola retornável, exclusiva para clientes dos seus cartões em edição limitada. É com a ilustração de Kaju - como é conhecida a artista multimídia Kalina Juzwick - e inspirada no convívio familiar, nos passeios ao ar livre e nas refeições compartilhadas. "São estes movimentos que nos lembram que a beleza está nos detalhes e a felicidade nos momentos que são compartilhados com quem é importante", reflete Kaju ao criar pelo quarto ano consecutivo um desenho exclusivo para as sacolas Zaffari Card e Bourbon Card".

Inflação de restaurantes

Os números do último IPCA divulgados pelo IBGE na registraram uma inflação de 0,42% em outubro, no setor de bares e restaurantes, número acima do índice geral que fechou em 0,24%. Para o setor, a diferença nos índices pode representar uma tentativa de recompor as perdas antes do final do ano no preço de alguns insumos, destaque ao segmento de alimentos e bebidas.

Maior feirão de carros

A Webmotors, o maior ecossistema automotivo do Brasil, anuncia, em parceria com o Banco Santander, seu maior feirão de carros e motos do ano, até 30 deste mês. O Black Feirão chega com uma nova campanha em divertido jingle 'Caraca, muleque! Que carro, que isso!' - versão de um famoso hit nacional - e convida os consumidores a aproveitarem as condições especiais para aquisição de um veículo.

Divisa sob nova direção

O Divisa Experience Resort passa a integrar o portfólio da Bourbon Hospitalidade, uma das mais importantes redes hoteleiras do País, há 60 anos no mercado brasileiro. Com a mudança, o empreendimento recebe novo nome: Bourbon Serra Gaúcha/Divisa Resort. A gestão do negócio localizado em São Francisco de Paula, que conta com 47 acomodações, entre suítes de 70m2, bangalôs e pipas, marca o ingresso da multinacional no Rio Grande do Sul.

Novos hospitais na Capital

Porto Alegre inaugura dois novos hospitais em curto espaço de tempo: o Nora Teixeira na Santa Casa no dia 19 de outubro e nesta quinta-feira (16) o Doctor Clin na rua Vicente Fontoura, perto da Ipiranga, este entre outros serviços com um Pronto Atendimentos Clínico 24 horas e Pediátrico12 horas. Com o que a unidade de Pronto Atendimento no Centro Histórico será fechada. Já a unidade especializada em tratamento oncológico - Clínica Enlace, o Laboratório Qualitá; o Centro Cirúrgico e a unidade de Internação, estão com abertura prevista para março de 2024.

Carros blindados do RS

A Toyota Corolla representa 19% das vendas dos carros usados blindados ao preço médio de R$ 59 mil em setembro, conforme pesquisa da OLX nos nove primeiros meses deste ano no RS. A picape Toyota Hilux vem em segundo lugar, no valor de R$ 147 mil e 15% de participação. Já o Fiat Uno e a Ford Ranger dividem o terceiro lugar com 11% de share, por R$ 24 mil e R$ 98 mil. O estudo foi baseado nos dados da plataforma, considerando carros classificados com blindagem.

Campanha de liberdade da Renner

Em nova campanha, Renner inspira mulheres a exercerem sua liberdade. O tema da campanha será um norteador criativo para o próximo ano e vai abordar a liberdade feminina, propor uma reflexão sobre o quanto ela, apesar de conquistada, é realmente exercida. O filme "Dos 8 aos 80", narrado por Zezé Motta, traz uma mulher revisitando diferentes momentos, da infância à maturidade. A produção retrata as fases e dilemas da personagem consigo mesma, apresentando o processo pelo qual encontra coragem de ser quem quer ser.