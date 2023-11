Ecosul reutiliza o asfalto

Iniciativa que alia inovação e sustentabilidade, a transformação do material fresado removido das rodovias em um importante componente para as misturas asfálticas usado nas obras de conservação pela concessionária Ecosul, que administra o Polo Rodoviário Pelotas (BRs-116 e 392), foi uma das vencedoras do GRI Infra Awards, tradicional premiação do mercado de infraestrutura. Já foram utilizadas 176 mil toneladas de mistura asfáltica desde 2019, aplicadas em 340 quilômetros de rodovias. Essa prática pode reduzir em 20% a emissão de CO2 equivalente no momento da usinagem do asfalto.

Las Ramblas no veraneio

Las Ramblas - empreendimento de compras, lazer, gastronomia, arte, cultura, esporte e entretenimento -, há mais de 30 anos na praia de Atlântida, já conta com a programação de verão. A estrutura de 50 mil m², reúne cerca de 80 operações e está localizada a 120 km de Porto Alegre. A projeção de crescimento anual é ultrapassar os 650 mil consumidores.

A Copa das Comunidades

Porto Alegre recebe a 1ª Copa das Comunidades, campeonato de futebol para jovens entre 11 e 15 anos de instituições da periferia da Capital. O torneio é realizado pelo Instituto Edson Prates em parceria com a Prefeitura de Porto Alegre e acontecerá na Orla do Guaíba, dia 2 de dezembro. As inscrições podem ser realizadas no site da prefeitura até o dia 16 deste mês.

Escritório Braskem Tóquio

De olho nas oportunidades de negócios na Ásia, a Braskem acaba de inaugurar seu primeiro escritório em Tóquio, no Japão. O país, que há mais de 15 anos recebe biopolímeros da companhia, é um dos principais mercados para o polietileno (PE) renovável I'm green. Com uma pegada de carbono negativa, o produto oferece uma importante contribuição para a neutralização do carbono e para a mitigação das mudanças climáticas.

A renegociação com o Fies

O presidente Lula sancionou uma lei que prevê a renegociação das dívidas com o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies). A medida atingirá mais de um milhão de pessoas. As renegociações começaram na terça-feira (7). O Ministério da Educação (MEC) calcula que 300 mil pessoas que estão no Cadastro Único (CadÚnico) e outras 900 mil que não estão cadastradas consigam resultados favoráveis nas suas dívidas do Fies.

A época das vagas temporárias

Uma pesquisa realizada pela Associação Brasileira do Trabalho Temporário (Asserttem) prevê a criação de cerca de 470 mil vagas temporárias de outubro a dezembro, puxadas pela Black Friday, Natal e Ano Novo. A estimativa representa um aumento de 5% sobre igual período de 2022. E há uma área em destaque para novas contratações, a de logística, cuja expectativa é um aumento de até 50% na demanda só em novembro, conforme levantamento do Mercado e Consumo.