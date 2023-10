Outubro Rosa no Fleury

Grupo Fleury reuniu por meio de 14 das suas principais marcas, incluindo Weinmann, no RS, 700 voluntários para realizar o Domingo Rosa, proporcionando a doação de 5,2 mil exames de análises clínicas e imagem como ultrassonografias, ressonâncias magnéticas, colposcopias, mamografias e biópsias para pacientes sem acesso à saúde suplementar. Ao todo, 1,3 mil pessoas foram atendidas em 21 unidades de 10 estados da companhia, abertas no último domingo somente para receber mulheres selecionadas pelas instituições parceiras.

A decisão para compra

Os consumidores brasileiros continuam buscando informações para amadurecer a decisão de compra, segundo a nova pesquisa Global Consumer Insights Survey da PwC Brasil. Enquanto caminham pelos corredores das lojas, 51% usam smartphones ante apenas 36% no mundo e 46% o fazem quando ainda estão diante do produto, para comparar preços com os dos concorrentes, ante 36% da média mundial.

Selo Ouro para Gerdau

Maior empresa brasileira produtora de aço, a Gerdau conquistou, pela primeira vez, o Selo Ouro do Programa Brasileiro GHG Protocol, reconhecimento da Fundação Getúlio Vargas (FGV), concedido a organizações que alcançam o mais alto nível de qualificação e transparência para o inventário de emissões de gases de efeito estufa (GEE) 2022 por meio do Registro Público de Emissões (RPE).

MRV compensa emissões

A construtora MRV, primeira e única do seu segmento a ter o Selo Ouro no Programa Brasileiro GHG Protocol (PBGHG), recebeu pelo 8º ano esse reconhecimento, concedido às empresas brasileiras que realizam inventário de emissões de gases de efeito estufa. Desde 2015, ela compensa 100% dos Escopos 1 e 2 de emissões de sua responsabilidade direta, informa o CEO Eduardo Fischer.

O restaurante Chalezinho

O restaurante Chalezinho, que acaba de ser inaugurado em Gramado, estreia seu Natal Encantado na unidade da Serra Gaúcha. Conhecido por suas fondues, a casa prepara este ano uma experiência que promete encantar visitantes turistas e locais de todas as idades a partir desta sexta-feira até 14 de janeiro. São apresentações musicais, Papai Noel e fondue especial, além de decoração temática com mais de 50 mil microlâmpadas, árvore de Natal com 5m de altura e neve artificial.

A comunicação na Delta Global

A newsletter da Delta Global, empresa referência nacional em serviços e tecnologia para o mercado de seguros e transportes, completa dois anos com layout mais moderno, e mais de 30 mil assinantes de todo o País. Com linguagem direta e informal, o Tecnonews traz ainda uma sugestão de música para acompanhar a leitura, e oferece uma curadoria com as principais informações que repercutem diretamente nos mercados de tecnologia e transporte.