Empreendimento short stay

O Hola Sunset Lofts, empreendimento da ABF Developments no conceito de short stay e voltado, principalmente, para investidores, já vendeu 92% das unidades. O empreendimento ficará localizado no Menino Deus - rua Gonçalves Dias, 37 - e será a torre mais alta do bairro. O modelo, considerado tendência em grandes cidades, visa construções extremamente eficientes e para locações de períodos curtos, com contratos feitos a partir de uma diária. O prédio terá 20 andares com o rooftop e 230 unidades de lofts premium, inclusive com opções garden, com sacada e vista para o Guaíba. Ainda restam, aproximadamente, 15 unidades disponíveis.

Segurança da informação

Como parte da campanha "Sua Missão na Terra", que conscientiza sobre ameaças digitais e proteção de dados, a empresa gaúcha TI Netfive promove, até o dia 31 deste mês, uma ação no Tecnopuc, da Pucrs. Um totem foi instalado no local e chama o público a participar de um desafio sobre segurança da informação e, assim, aprender sobre o assunto e proteger seus dispositivos móveis, que são o foco da campanha deste ano.

Colchões premium Uultis

Uultis Vita é a nova linha de colchões premium da marca de móveis de alto padrão do Grupo Herval, de Dois Irmãos (RS). Os modelos unem design, tecnologia, ergonomia e materiais de alta qualidade. O diferencial está na tecnologia Skin aplicada no tecido: uma inovação que consiste em probióticos que produzem carotenoides capazes de restaurar os danos causados à pele.

Alimentação fora de casa

Surpreendentemente, o sabor da comida e o preço do prato não são os aspectos mais determinantes na escolha do bar ou restaurante na alimentação fora de casa. Com mais de 6 mil respondentes em todas as regiões do País, o levantamento feito pelo Sebrae, em parceria com a Abrasel, mostrou que a limpeza e a higiene nas instalações (32,4%), a cordialidade, educação e conhecimento dos atendentes (17%) e o ambiente do estabelecimento (12,4%) são os fatores mais preponderantes.

Inspiração na cidade dos Beatles

Finalizando o planejamento de seu novo empreendimento em Gramado, o CEO da Bloque Incorporadora, Cassio WerlangCoelho, está em Liverpool/Inglaterra, na busca de informações sobre novos conceitos e tecnologias e referências culturais na cidade dos Beatles. No final deste mês, Gramado conhecerá a nova proposta imobiliária da Bloque, incorporadora com origem em Taquara que aposta na colaboração como a melhor forma de empreender e oferecer os melhores produtos para os mercados onde atua.