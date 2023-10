O Rio Grande do Sul tem duas iniciativas selecionadas no 2º Edital Braskem Projetos que Transformam, desenvolvido pela Braskem para apoiar iniciativas voltadas ao desenvolvimento local e sustentável, inclusão social e economia circular. Sua realização será ao longo de 12 meses em Triunfo e Nova Santa Rita e - somadas - receberão um aporte de R$ 82.489,00. Os projetos selecionados foram "Do Lixo ao Domo", desenvolvido pelo Conselho de Pais e Mestres (COM) da Escola Campos Salles, de Nova Santa Rita; e "As Galinhas Não São Mais as Mesmas: Agora o Galinheiro é Sustentável, da Escola Técnica Municipal Farroupilha, em Triunfo.

Oportunidade para startups

A Halcyon, incubadora americana com sede em Washington, EUA, está com inscrições abertas para seu programa de bolsas. Ele é coordenado pelo gaúcho Marcelo Homrich e já selecionou uma startup local, a Bioplix que desenvolveu um revestimento biodegradável para a conservação de alimentos. Empresas com projetos inovadores que geram impacto social e ambiental podem se inscrever pelo site: https://www.halcyonhouse.org/programs.

Certificação de plataformas

Com sede em Birigui (SP) e filial em Canoas (RS), a wap.store é uma das duas empresas no Brasil a conquistar a qualificação nível ouro do Programa de Certificação de Plataformas Parceiras da Lojas Americanas. É o reconhecimento para plataformas integradoras comerciais e de desenvolvimento, que comprovam serviços, maior visibilidade e credibilidade de negócios. Entrega foi nesta quinta em São Paulo.

Novo prêmio à Randoncorp

A Randoncorp de Caxias do Sul foi reconhecida entre as principais companhias brasileiras que se conectam com iniciativas de inovação abertas pelo Ranking 100 Open Startups 2023. Ela recebeu esta semana o Prêmio TOP Open Corps, ficando entre as três principais empresas na categoria Automotivo e Veículos que contratam startups no País.

Empreendedorismo e beleza

O maior Master Class Beauty do Sul do País já está com sua segunda edição confirmada para 2024. O Enjoy Beauty será no Salão de Atos da Pucrs em Porto Alegre dia 17 de março com um conteúdo focado em empreendedorismo no setor de Beleza e Saúde. A expectativa é reunir 1,6 mil profissionais.

Programa de estágio Gerdau

A Gerdau prorrogou as inscrições do programa de estágio G.Start 2024 até este domingo. Ele tem como princípio atrair mulheres e pessoas autodeclaradas pretas e pardas. São mais de 200 vagas em cidades do País, onde tem unidades físicas, entre elas, Porto Alegre, Charqueadas e Sapucaia do Sul.

Auxiliadora Predial em SC

É na cidade de São José, na Grande Florianópolis, que acaba de ser aberta a 12ª agência da Auxiliadora Predial em Santa Catarina. A nova loja dos franqueados Walter Bonfietti e Thomás Fernandes tem 60 m2 e está localizada no bairro Campinas, no coração da cidade. Até o final deste ano a imobiliária pretende chegar a 75 unidades no RS, SC e em SP.

Estreia mundial do Tampinha Legal

No mês em que completa sete anos, o Tampinha Legal, maior programa socioambiental de caráter educativo em economia circular da indústria de transformação do plástico da América Latina, estreia internacionalmente em Madri, na Espanha, no World Recycling Convention. O presidente e a gerente do Instituto SustenPlást, Alfredo Schmitt e Simara Souza, divulgarão, em palestra, números inéditos da iniciativa. A apresentação será no dia 23, às 6h, no horário de Brasília.