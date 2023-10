A semana da inovação

Outubro é o mês nacional da inovação e, em todo o País, a sociedade se engaja na discussão do papel da inovação e na valorização da ciência, uma iniciativa do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação com o tema escolhido para este ano "Ciências Básicas para o Desenvolvimento Sustentável". Para celebrar a data, a Unisinos, por meio do Tecnosinos, realiza a 20ª edição da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, de 16 a 20 de outubro. O evento receberá estudantes do 8º e 9º ano do ensino fundamental, de ensino médio, técnico e EJA. A expectativa é que mais de mil alunos participem das atividades.

RS Day em São Paulo

A Amcham Porto Alegre levará uma delegação gaúcha para o RS Day, que irá acontecer nesta terça-feira em São Paulo, apresentando ao mercado do centro do País as diversas possibilidades de negócio e investimento no Rio Grande do Sul. O evento contará com a presença do vice-governador, Gabriel Souza, e do prefeito da Cpaital, Sebastião Melo. O RS Day marcará, ainda, o lançamento do South Summit 2024, que será realizado em Porto Alegre.

Tampinha legal sete anos

Com mais de mil toneladas de tampas plásticas recolhidas e mais de R$ 3 milhões destinados para as entidades assistenciais participantes, o Tampinha Legal comemorou nesta sexta-feira seus sete anos de trabalho. Iniciativa que promove sustentabilidade econômica, social e ambiental.

O Zero Álcool Rosé

O aumento expressivo da procura por bebidas não alcoólicas, combinado com a busca dos consumidores por novidades, fez com que a Cooperativa Vinícola Aurora lançasse o Zero Álcool Rosé. Elaborado à base de suco de uva e levemente gaseificado, a bebida vem para complementar a linha, que já conta com o Aurora Zero Álcool Branco. Até o fim do ano, a cooperativa ainda deve colocar nas prateleiras o Keep Cooler sem álcool, nos sabores morango e uva.

Antecipação do verão

A marca do protetor solar Australian Gold resolveu antecipar a estação mais quente do ano decretando o início dela a partir de outubro, com a promoção "Verão o ano todo", que irá sortear mais de 200 prêmios até 15 de fevereiro de 2024. Para participar, basta comprar dois produtos da marca e inscrever o cupom fiscal no site da promoção até 9 de fevereiro de 2024, e acompanhar o resultado dos sorteios quinzenais pelas redes sociais.

A sucessão familiar na Serra

O escritório Berton & Bortolotto Advogados Associados, de Flores da Cunha, promove dia 17 debate sobre sucessão familiar, no Prefácio Bistrô da cidade. O estrategista de negócios André Medeiros compartilhará habilidades para enfrentar os desafios. E haverá a apresentação de dois cases locais, com a empresária Josiele Stuani, e insights práticos sobre o tema pela advogada Rossela Abdala.