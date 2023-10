VGV de quase meio bilhão

Com quatro lançamentos, inclusive em SC, a Aviva Urbanismo contabiliza um Valor Geral de Vendas (VGV) de R$ 458 milhões para 2023 e investimento de R$ 173 milhões. Entre os empreendimentos, estão os condomínios de terrenos Aura Legano, alto padrão, que integra o Legano-Bairro Cidade, em Nova Santa Rita (RS); o Monet, em Gravataí (RS), inspirado na vinícola italiana Antinori; o Bosque, em Florianópolis (SC), localizado no Campeche, um dos bairros com o metro quadrado mais caro da capital catarinense, R$ 3,8 mil; e o novo projeto da empresa, o Nau Marina e Moradas, em Osório, no Litoral Norte Gaúcho. Este, com orla privativa e espaços de lazer na beira da Lagoa do Peixoto.

Fiat mantém a liderança

Na liderança do mercado nacional desde janeiro de 2021, a Fiat terminou mais um mês na primeira colocação, atingindo em setembro 23% de market share (é o terceiro mês no ano em que alcança 23% ou mais) e mais de 43.224 unidades emplacadas, ou 13.404 veículos à frente da segunda colocada. Com isso, a marca ampliou a vantagem e emplacou de novo três modelos entre os dez mais vendidos do País. Seu carro mais vendido no Brasil foi a Fiat Strada com 7% de market share.

De Grilo para Fecomércio

Caracterizando o novo modelo de negócio da Grilo Mobilidade, um triciclo elétrico da empresa estará disponível para circulação dos participantes do Experience Senac, que acontece na sede da Fecomércio no Bairro Anchieta, nesta quinta e sexta. O evento, aberto ao público, promoverá debates e experiências sobre o mundo da educação profissional e contará com diversos espaços de imersão no complexo.

Hidrogênio verde no RS

O potencial do Hidrogênio Verde no RS é o tema da 21ª edição dos Painéis da Engenharia, promovido pelo Sindicato dos Engenheiros (Senge RS). O evento, que irá ocorrer na tarde desta quinta-feira, no auditório da entidade, é realizado em parceria com a Cooperação Brasil-Alemanha pelo Desenvolvimento Sustentável para inscrições gratuitas. O RS desponta como espaço diferenciado e de grandes possibilidades de uso em setores como produção de biodiesel, agronegócio, inovação, exportações e logística, entre outros.

Agrofel está na Fenatrigo

Está acontecendo até este domingo, em Cruz Alta (RS), a Fenatrigo 2023. E a Agrofel é uma das participantes do evento. Com mais de 40 anos de atuação, a empresa apresenta na feira sua solução completa ao produtor rural. Ela atua com distribuição de insumos agrícolas, originação e recebimento de grãos, além de oferecer serviços financeiros.

Sorteio do Dia da Criança

Os lojistas do Centro Popular de Compras de Porto Alegre realizam um sorteio especial para o Dia das Crianças. É um voucher no valor R$ 1 mil, que deverá ser gasto em uma das lojas participantes. Ele começou no dia 29 de setembro e vai até 11 de outubro. Cada R$ 50 em compras em uma das lojas participantes dá direito a um cupom, que deverá ser preenchido e depositado na urna localizada na entrada do Pop Center.

Principal feira de calçados do Brasil

Criada para ser a principal feira de calçados do Brasil, reunindo todos os polos e segmentos do setor, a Brazilian Footwear Show - BFSHOW anuncia que, a pouco menos de 60 dias da sua inauguração, está com 96% dos espaços de exposição comercializados, presentes as principais marcas do País. Das marcas confirmadas, mais de 100 estarão exclusivamente na BFSHOW, em Porto Alegre A feira é promoção da Abicalçados, a operação da NürnbergMesse Brasil e realização entre 21 e 23 de novembro, no Centro de Eventos Fiergs.