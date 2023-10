Unicred acelera startups

https://aevo.com.br/connect/unicred A Unicred está com inscrições abertas para seu programa de inovação até 13 de outubro próximo. Nessa ação, ela aceitará a aplicação de até 200 startups, sendo selecionadas quatro finalistas para o projeto piloto, que terá início em dezembro e será encerrado em março de 2024. Segundo o diretor de Produtos e Tecnologia, Luís Schüler, "participamos de iniciativas como o piloto do Real Digital e seguiremos inovando com parcerias junto a startups. Elas nos ajudam a aprimorar nossos produtos e serviços enquanto terão contato com nossos cooperados de todo o Brasil". Mais informações e inscrições no link

Expansão do Tecnosinos

O Parque Tecnológico de São Leopoldo - Tecnosinos está dando importante passo na sua expansão com o início do projeto da Unitec 4. A nova Unidade de Inovação e Tecnologia será alojada no Prédio D do campus da Unisinos, em São Leopoldo, que passará por uma reforma planejada. A previsão é que a Unitec 4 esteja pronta até junho de 2024.

A poluição do poliéster

Um dos tecidos mais usados na roupa hoje é o poliéster, feito a partir do petróleo. Todos os anos são necessários mais de 70 milhões de barris para atender à demanda anual no mundo - cada barril tem 159 litros. Além disso, a manufatura do poliéster exige muita água usada durante o processo. Sem contar que a maioria dos tipos de poliéster não são biodegradáveis -, então, aquela "blusinha" descolada pode levar 200 anos para se decompor na natureza.

Programa de inovação

O TozziniFreire Advogados comemora 5 anos do ThinkFuture, primeiro programa de inovação estruturado por um escritório de advocacia full-service na América Latina. A iniciativa conta com um conjunto de ações, que visam estimular a criatividade, a experimentação e a colaboração entre os profissionais. As ações do ThinkFuture estão divididas em três núcleos de trabalho: Soluções Avançadas, Pesquisa & Conteúdo e Transformação Digital & Legal Operations.

O Oscar das Finanças

O Prêmio O Equilibrista e Destaques 2023, promovido pelo IBEF RS, será entregue no dia 10 de novembro, às 12h, na Casa Vetro em Porto Alegre. Este ano, o troféu considerado o "Oscar" da área das finanças, vai para a diretora financeira do Grupo Fitesa, Lavínia Leite, a primeira mulher a receber a distinção na história de suas 33 edições. Os outros destaques vão para Alexandre Tulini, da Inbetta; Douglas Casagrande, do Grupo Aegea; e Paulo Prignolato da Randoncorp, além do Instituto Cultural Floresta.

Gerenciamento de risco

A Buonny, empresa que oferece soluções para o gerenciamento de risco, prevenção de acidentes e gestão logística, com uma unidade em Porto Alegre, está presente nas operações de dois dos cinco maiores supermercadistas brasileiros, segundo a Associação Brasileira de Supermercados (ABRAS). Nomes como Assaí Atacadista, Pão de Açúcar (GPA) e outras companhias do setor, contam com a parceria da gerenciadora de riscos para garantir gestão logística com mais eficiência e segurança.

Uniformes transformados em cobertores

A Cooperativa Santa Clara de Carlos Barbosa (RS) realizou neste inverno uma ação de solidariedade, transformando uniformes usados de seus colaboradores em 250 cobertores, entregues a vítimas da enchente no Vale do Taquari, e a instituições beneficentes de Getúlio Vargas, Canoas e Porto Alegre. A campanha Cobrindo com Carinho continuará para a confecção de novos cobertores do próximo inverno. No total, foram arrecadados 568,2 kg de roupas encaminhados à Retalhar, especializada na reciclagem de têxteis.