Direcionada à qualificação profissional gratuita em tecnologia para estudantes da rede pública de Canoas, além de oportunizar estágio nas empresas apoiadoras da iniciativa, o Jovem Tech UniRitter já iniciou sua tarefa, que segue até dezembro deste ano. Serão 24 encontros sobre tecnologia e habilidades socioemocionais, como comunicação, desenvolvimento pessoal, trabalho em equipe e resolução de problemas. Desde que se instalou no Parque Canoas de Inovação, em 2018, a Exatron, uma das patrocinadoras da instituição, já apoiou iniciativas sociais, como o "Por Mim", que estimula a autonomia financeira de mulheres em situação de violência doméstica.

Inscrições no Senac EAD

O Senac está com inscrições abertas para os cursos de Graduação a distância até 22 de outubro (pelo site do Senac EAD). São 24 opções para os novos ingressos nas áreas de Comércio, Educação, Gestão e Tecnologia da Informação. No RS, há 49 polos espalhados para isso e 340 no Brasil. O que representa muitas chances de estudo em qualquer lugar e a qualquer hora.

Dívidas ativas com a União

Termina nesta sexta-feira o prazo para negociação de dívidas ativas com a União. Os donos de pequenos negócios podem acessar o Portal Regularize da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) para aderir às transações tributárias, em condições diferenciadas de pagamento.

As vagas abertas no Sul

A região Sul ofereceu quase 1 milhão de vagas no primeiro semestre deste ano, 20% do total de oportunidades do País, segundo estudo da Cortex, empresa referência em inteligência de vendas B2B. O Paraná contribuiu com 334.018, seguido pelo Rio Grande do Sul, com 328.280, e Santa Catarina, com 247.003. Além disso, Curitiba foi a terceira capital de todo o País com o maior número de vagas, e Porto Alegre a quinta.

O Planet Park em Canoas

A partir deste domingo, os clientes do Canoas Shopping vão contar com mais uma opção de lazer. É o Planet Park, parque de diversões com mais de 15 atrações, que vai funcionar no estacionamento do Shopping. Entre os brinquedos estão o tradicional Barco Viking, o radical Samba, além de roda gigante e Kamikaze. A atração chega ao Shopping também com objetivo de celebrar o Dia das Crianças.

Pela simplificação tributária

A Associação Brasileira de Franchising (ABF) reitera seu apoio à simplificação tributária e manutenção do Simples Nacional na PEC ainda em tramitação no Congresso. O setor defende também a criação de um regime específico de tributação ou redução de 60% nas alíquotas padrão da CBS e do IBS em relação às receitas decorrentes de contrato de franquia. E a geração de créditos tributários a partir da folha de pagamentos para empresas intensivas em mão de obra, por seus custos previdenciários altos.