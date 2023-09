Uma nova agência Unicred

A Unicred Eleva, uma das 10 cooperativas do Sistema Unicred e responsável por mais de 50 municípios gaúchos, vai inaugurar em outubro sua nova agência em Erechim. O espaço, com área total de 460 m², traz um projeto arquitetônico diferenciado, assinado pela Pulse Arquitetura. O layout permite visualizar todo o local, tendo uma fachada imponente com reflexos que usam as cores padrão nos brises frontais dourados, harmonizando com o restante da estrutura. A agência ainda conta com um mezanino, com salas de reuniões e um auditório projetado para receber diversos eventos.

Aeroporto de Caxias do Sul

A CIC de Caxias do Sul promove na sua sede a partir das 10h desta sexta (29) um encontro para tratar do projeto de construção do novo Aeroporto Regional da Serra Gaúcha em Vila Oliva, presentes entre outros o prefeito Adiló Didomenico e o senador Luis Carlos Heinze. Na pauta, as atuais etapas de implantação, os próximos passos e conclusão.

Inscrições para o Festuris

O período das inscrições gratuitas para os agentes de viagens e guias de turismo participarem da edição 2023 do Festuris de Gramado termina em 15 de outubro. Ele contará com mais de 2.700 marcas em exposição, 40 destinos internacionais representados na feira e espera receber mais de 15 mil participantes. E acontece de 9 a 12 de novembro no Serra Park.

Maior auto armazenagem

Setembro, outubro e novembro é o período de maior movimento para o setor de auto armazenagem montar os estoques de fim de ano e buscam no aluguel de boxes uma solução para esse problema. No Guarde Aqui, pioneira no segmento, a expectativa é ele fique neste trimestre 20% acima da média dos oito primeiros meses deste ano, para os boxes acima de 20 m², os mais procurados por esse perfil de cliente.

Startups homens e mulheres

Dados de uma pesquisa do Boston Consulting Group em 350 startups - 258 criadas por homens e 92 fundadas ou cofundadas por mulheres - trouxeram resultados surpreendentes. Em cinco anos, as startups criadas por homens receberam mais que o dobro de aportes (US$ 2,12 milhões) do que as fundadas por mulheres (US$ 935 mil). Mas, na receita gerada, as startups lideradas por homens faturaram 10% menos.

Universidade de Oxford

A universidade de Oxford anunciou que irá inaugurar ainda este ano sua primeira sede oficial fora do Reino Unido, no Brasil. Seu objetivo é investir na formação de uma nova geração qualificada de pesquisadores científicos na América Latina. Para isso, deverá oferecer cursos de pós-graduação e mestrado direcionados à saúde pública, como biotecnologia, vacinologia, saúde global e desenvolvimento de vacinas.

Clareza no texto da PEC

Especialistas e representantes do setor privado defendem clareza no texto da PEC da reforma tributária, explicando os regimes específicos e favorecidos, para evitar que o novo modelo proposto gere contencioso tributário. No atual sistema, as disputas entre contribuintes e autoridades fiscais somam mais de R$ 5,4 trilhões, segundo levantamento do Instituto Insper.

Uma imersão pela região da Toscana

A região dos Altos Montes, de Flores da Cunha, na Serra Gaúcha, foi destaque em uma imersão pela Toscana - Itália, realizada por Michael Waller, autor do livro "Vinhos dos Altos Montes: vinho brasileiro de qualidade." Além de conversar com enólogos e proprietários para edição de um novo livro, Waller entregou a eles o exemplar do livro que aborda enoturismo, Identificação de Procedência (IP) e algumas das vinícolas da Associação dos Produtores dos Vinhos dos Altos Montes.