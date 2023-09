Pesquisa sobre temporários

As exigências mais citadas no processo de seleção das vagas temporárias para reforçar as equipes de vendas do fim de ano, na pesquisa realizada pela Fecomércio-RS, são experiência (63,1%) e grau de instrução (36,9%). Entre as dificuldades para a contratação, os estabelecimentos do varejo entrevistados apontaram a falta de qualificação dos candidatos (36,1%), a indisponibilidade de horários dos candidatos (18,7%) e a falta de candidatos às vagas oferecidas (13,0%). Mas, 21% dos entrevistados indicaram não ter problemas na seleção. A pesquisa foi realizada entre 11 e 30 de agosto em Porto Alegre, Caxias do Sul, Pelotas, Santa Maria e Ijuí.

Empreendedorismo gaúcho

A mais nova edição do Fórum de Liderança, realizado pela Amcham Porto Alegre, será na manhã de hoje, 27 de setembro, com o tema "Alavancando o empreendedorismo no RS: lideranças e negócios para o futuro", em sua sede. Entre as presenças confirmadas estão Arthur Arruda, office managing partner na Ernst & Young; João Paulo Sattamini, CEO da Lovin Wine, e Alexandre Heineck, sócio-diretor da Docile.

Atendimento aos clientes

O escritório Kipper Gewehr concluiu uma série de palestras com clientes do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, de maio até setembro agora. Ao todo, pouco mais de 2.000 pessoas foram treinadas, a partir das orientações jurídicas dos advogados sobre os temas assédio sexual e outras formas de violência no ambiente de trabalho, LGPD, legislação contratual no meio rural e direitos humanos.

Mais insolvências no Brasil

Pesquisa da Allianz Trade destaca que o volume de insolvências nas empresas brasileiras deve subir acima do previsto na América Latina. A projeção é de um acréscimo de 29% em 2023, contra 20% no restante do continente. É que ainda há uma demanda reprimida da pandemia somada a juros altos.

Vagas de estágio na Gerdau

A Gerdau abriu inscrições para o G.Start 2024, programa de estágio universitário. As pessoas interessadas terão até 17 de outubro para se inscreverem pelo site. São mais de 25 vagas, válidas para as unidades de Charqueadas, Porto Alegre e Sapucaia do Sul. No total, são mais de 200 vagas em todo o Brasil, e com a observação "teremos um olhar intencional para a contratação de mulheres e pessoas autodeclaradas pretas e pardas".

Orquídea apoia o Outubro Rosa

A partir de 1º de outubro, embalagens da farinha Orquídea serão encontradas nos mercados com o símbolo do Outubro Rosa e o logo do Instituto da Mama do RS (Imama), entidade apoiada pela Orquídea Alimentos, desde 2019, na campanha de conscientização do câncer de mama e de colo de útero. Serão quase 1,5 milhão de embalagens substituídas em outubro (entre 1kg e 5 kg) e parte da renda das vendas será revertida ao Imama.