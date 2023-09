Dia de Vacinação na Pucrs

A Pucrs, em parceira com Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre, promove nesta terça-feira o Dia de Vacinação para ampliar o acesso da população gaúcha à vacina. Será na sala 127 do prédio 9, Escola de Humanidades das 9h às 16h sem custo. Para se vacinar é necessário ter 18 anos ou mais e apresentar um documento com foto junto com o Cartão SUS ou Cartão de Vacinas (caso possua). O serviço é aberto ao público e podem se vacinar pessoas de Porto Alegre e Região Metropolitana. Serão ofertadas vacinas de Tríplice Viral (Sarampo, Caxumba e Rubéola), DT (Difteria e Tétano), Febre Amarela, Gripe e Covid-19.

Primeira feira de calçados

A quatro meses de sua primeira edição, a Brazilian Footwear Show, feira calçadista realizada pela Abicalçados de Novo Hamburgo em parceria com a NürnbergMesse Brasil, está com mais de 100 das principais marcas do setor confirmadas para a edição de 21 a 23 de novembro, no Centro de Eventos da Fiergs. A informação vem dias depois do anúncio da Abicalçados acerca da revisão da projeção de crescimento para 2023, que passou de 1,7% para 2,1%, o que significa mais de 865 milhões de pares produzidos.

Recuperações judiciais

Dados do Indicador de Falências e Recuperações Judiciais da Serasa Experian mostram que, em agosto, foram registrados 135 pedidos de recuperação judicial no Brasil, um crescimento de 82,4% em comparação com o mesmo período do ano passado, e um crescimento de 32,4% em relação ao mês anterior. O que faz agosto bater o recorde do ano em pedidos de recuperação judicial.

O Desenvolvimento do RS

O LIDE RS promove, no dia 5 de outubro, no Country Club, de Porto Alegre, o Fórum de Desenvolvimento e Competitividade do RS. É para debater mecanismos e meios para o caminho do crescimento. Serão palestrantes do evento o vice-presidente de operações da Aegea, Leandro Marin, o diretor de Relações Institucionais, Fabiano Dallazen, e o head de Relações Governamentais e Competitividade do CLP, Lucas Cepeda.

Nas compras para casa

Na hora de fazer compras para a casa, há quem não abra mão de ir à loja, pegar o produto nas mãos e experimentá-lo. Prova disso é que, segundo pesquisa da ABCasa em parceria com a Inteligência e Mercado, no ano passado, foram gastos R$109,3 bilhões no consumo de artigos para casa, sendo mais de 80% desse valor nas lojas físicas. O ambiente digital pode gerar dúvidas diversas [quanto ao tamanho do produto, tonalidade das cores, por exemplo] e no ambiente físico, essas questões podem ser solucionadas.

Transversalidade feminina

A secretária do Meio Ambiente e Infraestrutura do Estado, Marjorie Kauffmann, será a palestrante da reunião almoço conjunta do conselho e diretoria da Sergs nesta quarta-feira (27) na sede da entidade, no bairro Pedra Redonda, em Porto Alegre. Ela falará sobre a transversalidade feminina em decisões políticas do Rio Grande do Sul.

Concurso do espumante brasileiro

Enólogos, sommeliers, jornalistas e escritores integram o painel de degustadores do 13º Concurso do Espumante Brasileiro que acontece nesta quarta e quinta-feira em Garibaldi, capital brasileira do espumante, realização da Associação Brasileira de Enologia (ABE). Serão 54 envolvidos, divididos em sete júris que, durante 12 horas de degustações estarão analisando o maior número de amostras da história do concurso. Outro recorde é o número de estados representados, sendo eles: Bahia, Espírito Santo, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo.