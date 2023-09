Obras em ritmo acelerado

As obras do Wave Home Resort, empreendimento das construtoras TGD Incorporadora e Vanguard (do grupo Plaenge), no Litoral Norte gaúcho, estão em ritmo acelerado. Em 31 de julho iniciaram as marcações dos canais e dos lotes, e a terraplanagem do terreno. O prazo para a entrega é maio de 2025. Inserido em uma área de 13 hectares, o novo condomínio dispõe de terrenos espaçosos - são 256 lotes de 240m2 a 417m2 - e projeto arquitetônico contemporâneo. Localizado em Xangri-Lá, o projeto residencial de alto padrão tem cativado o mercado imobiliário, alcançando a marca de 80% dos terrenos vendidos em apenas 60 dias.

O Engenheiro do Ano

A Sociedade de Engenharia do RS (Sergs) recebe até 30 deste mês as indicações de nomes para a Láurea Engenheiro do Ano, categorias Pública e Privada. Considerada o "Oscar" da engenharia gaúcha, ela destaca a contribuição de profissionais do setor para o desenvolvimento do Estado. Mais informações pelo (51) 3224.6133.

Energia solar no Brasil

A energia solar é atualmente a segunda maior fonte elétrica do País, e o Brasil entrou recentemente para a lista das dez nações que mais geram energia solar no mundo. A capacidade de energia renovável em todo o mundo deverá crescer cerca de 33% até o final de 2023, segundo prevê a Agência Internacional de Energia (AIE).

Miolo Lote 43 o melhor

O Miolo Lote 43 DOVV é o Melhor Vinho Tinto Brasileiro de 2023, numa eleição que começou com a indicação de 80 sommeliers e, na sequência, teve a aprovação de um público consumidor de quase 16 mil apreciadores. A distinção foi conferida pelo Melhores da Taça - Prazeres da Mesa. Ela premia uma história de muito trabalho, muito além de um vinho. Desde seu lançamento em 1999 foram só nove lotes, em safras excepcionais.

A oncologia pediátrica

O Instituto do Câncer Infantil (RS) promove com outras instituições cientificas, nesta segunda e terça-feira, o 1º Simpósio Internacional de Neuro-Oncologia Pediátrica, no auditório do Instituto de Ciências Básicas da Saúde da Ufrgs, em Porto Alegre. Ele reunirá pesquisadores renomados mundialmente sobre temas que vão desde biologia molecular avançada a tratamento cirúrgico de cânceres cerebrais infantis.

Tecnologia gaúcha no controle aéreo

Com o Elipse E3, plataforma da gaúcha Elipse Software, a Infraero controla a iluminação, climatização, sistema hidráulico e as pontes de embarque e desembarque no aeroporto Santos Dumont, do Rio de Janeiro. Em Congonhas de São Paulo e Internacional de Belém, o software monitora a iluminação. Tudo via central de operações instalada no Santos Dumont. Segundo Ricardo Pereira, engenheiro eletrônico da Infraero, o Elipse E3 foi escolhido por sua versatilidade e usar protocolo aberto.