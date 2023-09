Internet em 100% da viagem

A Viação Ouro e Prata lança a Opconecta, tecnologia via satélite com disponibilidade durante 100% da viagem. Os passageiros poderão acessar redes sociais, trabalhar remotamente, assistir filmes e séries sem perda de sinal. O investimento e a implantação começaram a ser feitos há três anos e envolveram diversas áreas e empresas externas pela complexidade em atender locais sem sinal que impossibilitam a conectividade. A novidade deve atingir 50% da frota inicialmente, incluindo o Rio Grande do Sul. A companhia foi criada em 1939 pelos irmãos Willy Fleck e Raimundo Fleck, sediada em Porto Alegre. Fundada sob o nome de Viação Crissiumal, só ganhou seu nome atual em 1948.

Compra ou troca de carro

Pesquisa da Webmotors, maior ecossistema automotivo do Brasil e principal portal de negócios e soluções para o segmento, aponta que 89% dos entrevistados têm a intenção de trocar ou adquirir novo veículo até 2024, conforme o Webmotors Autoinsights. O levantamento indica ainda que 61% desejam comprar um modelo usado, dos quais 53% pretendem financiá-lo em parte. E dos que já possuem um veículo, 76% pensam em ofertá-lo como entrada.

Soluções térmicas Termolar

A Termolar de Porto Alegre realizou a doação de itens de soluções térmicas para as famílias vítimas das enchentes do Vale do Taquari. Foram enviadas garrafas térmicas, caixas térmicas de 32 litros, botijões térmicos de 12 litros e cuias Tupi de inox fabricadas pela empresa gaúcha. O objetivo da colaboração é oferecer possibilidades para o acondicionamento de alimentos, bebidas e até para viabilizar o chimarrão para as famílias que perderam tudo na tragédia que atingiu a região no início desse mês.

Brinquedos nos shoppings

O Shopping Villagio Caxias promove uma campanha de arrecadação de brinquedos até o dia 3 de outubro para fortalecer o compromisso com o desenvolvimento social das comunidades localizadas no entorno. A iniciativ nacional, realizada em parceria com o Instituto da Criança e o Instituto Devolver, tem a participação de 46 shoppings da rede ALLOS em todo o País.

Brechó Joanna de Ângelis

O Brechó da Horta Comunitária Joanna de Ângelis está celebrando o primeiro ano em sede própria, de Novo Hamburgo. Roupas femininas, masculinas, artigos de bazar, calçados e acessórios estão entre os itens que a comunidade encontra no espaço, que oferece a oportunidade de ajudar crianças em troca de uma peça de roupa. A iniciativa já beneficiou mais de 600 pessoas.

A melhor alta hospitalar

A NoHarm, startup gaúcha de tecnologia para o setor da saúde, foi selecionada pelo programa de aceleração da Fundação Bill & Melinda Gates, e recebeu o aporte de US$ 100 mil pelo projeto NoHarm Summary Discharge, no qual foi desenvolvido um sistema que ajuda os médicos a escrever melhores resumos de alta. Essa iniciativa contribui para um dos principais desafios da alta hospitalar que é a manutenção do cuidado continuado.

O RS lidera o crédito consignado

Levantamento realizado pela Serasa em parceria com a Opinion Box mostra que, no Rio Grande do Sul, 46% dos consumidores afirmam ter procurado crédito no último ano e 27% crédito consignado, ante a média nacional de 21%. Os métodos mais contratados, contudo, são empréstimo pessoal (53%) e cartão de crédito (46%). O estudo também indica que o parcelamento está em alta no Brasil: 7 em cada 10 pessoas compram a prazo. Os fatores mais levados em consideração antes de parcelar uma compra são a disponibilidade do dinheiro em conta (27%) e a cobrança de juros (25%).