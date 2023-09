Os motoristas dos acidentes

Historicamente, o transporte rodoviário de cargas é majoritariamente composto por motoristas do gênero masculino. Segundo a Secretaria Nacional de Trânsito, o país tem 4,39 milhões de Carteiras Nacionais de Habilitação para veículos pesados, das quais 97,19% são de motoristas homens e apenas 2,81% de mulheres. Com essa predominância notória, é natural que os sinistros do modal sejam causados majoritariamente por homens. Entretanto, o que chama atenção no assunto é a idade dos motoristas relatados nos acidentes. Segundo um relatório recente do Instituto Paulista do Transporte de Carga (IPTC), são homens na faixa etária de 36 a 50 anos (90,2%).

Feriado Gaúcho em Jurerê

O feriado desta quarta (20) promete movimentar os hotéis IL Campanario Villaggio Resort e Jurerê Beach Village, de Florianópolis (SC), já que os gaúchos estão entre seus principais mercados emissores de turistas. Para isso, ambos estão com programação de Primavera e Virada Cultural, como esportes e gastronomia.

O Concurso do Espumante

O Concurso do Espumante Brasileiro chega a sua 13ª edição batendo novos recordes. São 505 amostras e pela primeira vez de oito estados - Bahia, Espírito Santo, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, RS, Santa Catarina e São Paulo. As degustações acontecem nos dias 27 e 28 deste mês em Garibaldi. O jantar de premiação será no dia 29, no Hotel Dall'Onder SKI.

Volta do Bah Restaurante

O Bah Restaurante, de Porto Alegre, pioneiro na cozinha regional revisitada, traz de volta ao seu calendário de atividades os jantares harmonizados. Intitulado "Grandes Jantares", a edição farroupilha inicia nesta quarta-feira, 20 de setembro, celebrando o Menu "Nossas Façanhas", com pratos emblemáticos do pampa, harmonizados com os melhores vinhos gaúchos.

Desafios do cooperativismo

Os desafios do cooperativismo em tempos de crise, suas alternativas e o protagonismo dos setores jurídico e contábil são os temas do Fórum Jurídico Contábil promovido pelo Sistema Ocergs, na quinta e sexta-feira, no Instituto Caldeira. A programação gratuita é voltada a contadores e advogados de cooperativas e discutirá temas como gestão de dados, ESG, Reforma Tributária e compliance.

Shoppings decretam fim das cancelas

Após serem precursores em vagas para carros elétricos e na entrada sem cancela no Estado, o ParkShopping Canoas e o BarraShoppingSul terão agora todas as vias de acesso aos estacionamentos expressas. O empreendimento na Região Metropolitana será o segundo do País a adotar o modelo da Multiplan, nesta terça-feira. Já o shopping da capital começa a operar o acesso free flow na próxima semana. O pagamento poderá ser feito no aplicativo Multi e clientes com placas cadastradas terão desconto.