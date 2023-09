A imobiliária da Zona Sul

O mês de agosto foi histórico para a Pier 36 Imóveis de Porto Alegre. A empresa atingiu o resultado mais significativo da sua história. Em média, vendeu um imóvel por dia, entre comerciais e residenciais. Para celebrar essa conquista e os oito anos de atividade, completados em setembro, a imobiliária inaugurou nesta sexta-feira uma nova sede com 380 metros quadrados, localizada no coração do bairro Assunção. Fundada em 2015 por Daniel Machado e Marcos Bassanesi, a Pier registra a marca de mais de 1 mil imóveis vendidos e 3 mil unidades em sua carteira de negócios, tendo como foco geográfico a Zona Sul da Capital.

Tudo em Grãos muda

A marca caxiense Tudo em Grãos inicia uma nova etapa em sua trajetória de quase dez anos a partir deste mês. Ela aposta na reformulação do formato de franquia e no redesign da identidade visual das lojas. A projeção dos gestores é abrir 15 lojas nos próximos 12 meses, todas no novo formato. Atualmente tem 24 em seis estados do País. Ainda neste ano, serão abertas três na Serra (uma delas em Flores da Cunha) e uma em São Paulo. A nova fase terá, ainda, um ingrediente especial: novos blends de chás, temperos e uma linha de bolos e farelos.

O Caminho da Escola

A Marcopolo e a Volare de Caxias do Sul (RS) informam que possuem toda a documentação para participar do processo de compra do programa federal Caminho da Escola, atendendo ao último edital desde março deste ano. A companhia e suas unidades de negócios desenvolveram inclusive protótipos para se adequar às novas normas de emissões Proconve P8 (Euro 6).

Carga aérea cresce 57,8%

Ainda pouco explorado no Brasil, o modal aéreo para transporte de cargas vem ganhando espaço, principalmente para o envio de produtos de alto valor agregado e pelo curto tempo de transferência. Somente no primeiro semestre de 2023, o Brasil registrou 1.176 milhões de cargas movimentadas por este modal, um crescimento de 57,8% comparado a igual período do ano passado, conforme dados da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). Os números englobam cargas domésticas e internacionais.

A Fórmula 1 no Shopping

O Praia de Belas Shopping vai proporcionar de graça ao público, até 4 de outubro, uma experiência imersiva itinerante, promovida pela XP e equipe inglesa de automobilismo Aston Martin Aramco Cognizant Formula One® Team (AMF1®). Entre as atrações, um carro da Aston Martin F1® Team, simuladores, testes de agilidade, foto virtual com os pilotos, loja com produtos XP e AMF1® e memorabilia do esporte com itens originais da escudeira, como luvas e capacetes.

No Sapiranga Summit

Entre os dias 5 e 7 de outubro acontece a segunda edição do Sapiranga Summit, maior feira de inovação e empreendedorismo do Vale do Sinos (RS). Neste ano, serão três palcos simultâneos, com mais de 100 palestrantes e nomes como Martha Gabriel, Arthur Igreja e Cris Arcangeli entre os confirmados. O evento será no Fly.Hub e os ingressos estão à venda no site da feira.

Treinamento de servidores públicos

A GOVBR, especializada em soluções de tecnologia para a gestão pública, está lançando o GOVBR Educacional, plataforma que oferece treinamento a servidores públicos municipais para as soluções oferecidas pela empresa para assuntos pertinentes ao município e que impactam o dia a dia da população. Até o final de 2023, mais de 60 cursos estarão disponíveis, abrangendo áreas técnicas como saúde e educação, e o atendimento ao cidadão, como o desenvolvimento de habilidades e comunicação interpessoal.