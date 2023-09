Chandon 50 anos de Brasil

A Chandon celebra meio século de expertise e pioneirismo na elaboração de espumantes brasileiros. Neste período, a vinícola não só seguiu inovando, como ajudou a construir a imagem do espumante brasileiro em todo o mundo. Comprometida com a comunidade, incorporou em sua rotina diária práticas conscientes de sustentabilidade que vêm de suas relações com o homem ao meio ambiente. Instalada na Serra Gaúcha, a Casa Chandon Garibaldi, como passa a se chamar neste ano, se prepara para lançar edições limitadas que serão reveladas em outubro, mês de aniversário.

Inscrições no Pucrs Revisa

Já estão abertas as inscrições para o Pucrs Revisa, evento gratuito destinado a estudantes que estão terminando o Ensino Médio e se preparando para o Enem e Vestibular. Durante um dia inteiro, jovens vão participar de aulas gratuitas de reforço para revisar conteúdos preparatórios para as provas. As aulas serão ministradas por professores dos cursinhos. O evento será no dia 07 de outubro no Teatro do Prédio 40 da Pucrs.

Caxiense em Los Angeles

A dermatologista caxiense Grasiela Monteiro embarca, na próxima terça-feira (19), para Los Angeles, a convite, onde participará do Aesthetics Diversity Summit 2023, no laboratório da Allergan Aesthetics, junto com outros pesquisadores do mundo, incluidos 10 brasileiros. Ela se debruça em estudos sobre diversidade, o futuro da ciência e desenvolvimento de produtos de estética e saúde. Grasiela retornará ao Brasil no dia 23.

Casacor inspira compactos

Não são apenas os empreendimentos de luxo que aproveitam a Casacor RS para se inspirar com ideias e tendências do mercado. A Lyx Participações e Empreendimentos, construtora especializada em apartamentos para o programa Minha Casa Minha Vida, usa esse tipo de evento para conhecer as inovações que podem ser aplicadas aos imóveis populares. A incorporadora está lançando seis empreendimentos na Grande Porto Alegre.

Previdência privada aberta

O mercado de planos de previdência privada aberta no país continua em expansão neste ano, arrecadando R 94,1 bilhões entre janeiro e julho, alta de 5,4% sobre igual período em 2022, segundo a Federação Nacional de Previdência Privada e Vida (Fenabravi). E os resgates totalizaram R$ 75,8 bilhões, expansão de 5,3%.

Aberta a corrida pelo carro novo

A "Corrida pelo carro novo" está movimentando o país, promovida pelo aplicativo de mobilidade urbana Garupa e que ocorre em comemoração aos seis anos em que a empresa está atuando no território nacional. Até o momento já são mais de 40 mil chances de ganhar e ainda tem um mês pela frente. Essa é a segunda vez que a empresa entrega carro 0KM para um de seus motoristas.