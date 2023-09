Experiências na Mostra Glass

A Mostra Glass chega a sua edição 2023 buscando ressignificar o conceito de mostras de arquitetura e decoração no Brasil. Com o mote "Experiências", o evento evidenciará ainda mais um dos seus propósitos desde a primeira edição, propondo uma vivência mais interativa para essa atmosfera e oferecendo ambientes com diferentes experiências aos visitantes. A Mostra Glass acontecerá de 29 de setembro a 26 de novembro, de novo em um icônico espaço no Centro de Novo Hamburgo, com uma área verde de 16 mil m2. O ápice da experiência será a possibilidade de convidados especiais dormirem em duas casas totalmente funcionais dentro da mostra.

O casamento paraguaio

Com a posse do novo presidente, Santiago Peña, e seu anúncio de que o Brasil é prioridade nos acordos bilaterais, a Câmara Brasil-Paraguai/RS desperta ainda mais interesse em negócios que buscam aproximação com o país vizinho. O escritório de advocacia Xavier Vasques se somou à Câmara cuja sede fica em Porto Alegre na estrutura da Russell Bedford.

Mercado para De Sirius

A De Sírius Cosméticos, indústria com sede em Alvorada, ganhou mais um mercado para exportação de seus produtos sustentáveis e veganos. O mix de mais de 200, divididos em 21 linhas, dos quais 144 são veganos e fabricados na Região Metropolitana, vão ampliar sua presença em revendas dos Emirados Árabes. Hoje, a De Sírius Professional Hair emprega 60 pessoas, das quais 38 são mulheres, e seus produtos são vendidos em mais de 20 países.

Renner no Acampamento

Pela primeira vez, a PPG, por meio da sua marca Tintas Renner, estará presente no Acampamento Farroupilha. Como um dos patrocinadores oficiais e uma das principais referências na indústria de tintas do País, a empresa reafirma seu compromisso não apenas com a cultura e a tradição gaúchas, mas também com a preservação das raízes culturais que permeiam a identidade do Rio Grande do Sul. O Acampamento Farroupilha acontecerá até 20 deste mês.

1° Feirão de Empregos

O Fort Atacadista, do Grupo Pereira, promove o 1° Feirão de Empregos nesta quinta-feira no Sindicato dos Empregados do Comércio de Caxias do Sul. Ao todo, estão sendo disponibilizadas 233 vagas para diferentes funções na loja, com salário a partir de R$ 1.724,00 mensais mais benefícios. Todas as oportunidades estão também disponíveis para pessoas com deficiência (PCDs) e 50 . A unidade do Fort Atacadista está em construção no Bairro Exposição.

Doações para as vítimas

A Hapvida NotreDame Intermédica lançou uma campanha para mobilizar colaboradores, clientes, fornecedores e acionistas pelas vítimas do ciclone extratropical, no Estado. A empresa está incentivando as doações por meio da conta SOS Rio Grande do Sul, criada pelo governo gaúcho. As doações ajudarão na reconstrução de moradias e comércios. A contribuição pode ser feita para a conta SOS Rio Grande do Sul, cujo pix é o CNPJ: 92.958.800/0001-38.

Maior usuário do cartão de crédito

Os brasileiros já estão acostumados com despesas fixas como alimentação, transporte, casa, água e energia. Porém, além disso, sempre há gastos adicionais que podem ser parcelados ou pagos com empréstimo. O Brasil é o país que mais usa o cartão de crédito na América Latina e de acordo com uma pesquisa feita pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC), em parceria com o portal Meu Bolso Feliz, 52 milhões de brasileiros usam a função crédito no dia a dia. O número de cartões ativos no País é ainda maior, alcançando a marca de 87 milhões, o que resulta em uma média de 1,7 cartões por pessoa.